با وجود تخریب کامل ۴ دفتر پستی در شهرستان‌ها و آسیب به بیش از ۵۰ ساختمان در سراسر کشور در جریان جنگ، شبکه ارتباطات فیزیکی و الکترونیک پست ایران بدون هیچ‌گونه خللی فعالیت خود را ادامه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در جریان درگیری‌ها، بیش از ۵۰ ساختمان پستی در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۴ دفتر پستی در شهرستان‌ها با تخریب کامل مواجه شدند. متأسفانه سه تن از همکاران عزیز در حین ارائه خدمات پستی و برای حفظ ارتباطات مردمی، جان خود را فدا کردند و به درجه شهادت نائل شدند.

او افزود:  برخلاف بسیاری از زیرساخت‌ها، شبکه پستی ایران که به عنوان یک زیرساخت اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود، توانست در سخت‌ترین شرایط جنگی، ارتباطات فیزیکی تا دورترین نقاط روستایی را حفظ کند. با وجود فشار‌های وارده، شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های الکترونیک و نیروی انسانی (پستچی‌ها) بدون هیچ وقفه‌ای به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دادند.

مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: این رویداد نشان‌دهنده نقش حیاتی و مصونیت نسبی شبکه پستی در شرایط عادی و همچنین پایداری بی‌نظیر آن در شرایط جنگی است که حاصل جان‌فشانی همکاران در تمام حوزه‌های فعالیت بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران تاکید کرد:
با هوشمند‌سازی تحول بزرگی در شبکه پستی کشور ایجاد می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
مردم دار
۲۱:۱۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
میتونین ب جای تشکر خشک و خالی سختی کار بدین ب نامه رسان ها
