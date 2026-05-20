باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در جریان درگیری‌ها، بیش از ۵۰ ساختمان پستی در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۴ دفتر پستی در شهرستان‌ها با تخریب کامل مواجه شدند. متأسفانه سه تن از همکاران عزیز در حین ارائه خدمات پستی و برای حفظ ارتباطات مردمی، جان خود را فدا کردند و به درجه شهادت نائل شدند.

او افزود: برخلاف بسیاری از زیرساخت‌ها، شبکه پستی ایران که به عنوان یک زیرساخت اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود، توانست در سخت‌ترین شرایط جنگی، ارتباطات فیزیکی تا دورترین نقاط روستایی را حفظ کند. با وجود فشار‌های وارده، شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های الکترونیک و نیروی انسانی (پستچی‌ها) بدون هیچ وقفه‌ای به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دادند.

مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: این رویداد نشان‌دهنده نقش حیاتی و مصونیت نسبی شبکه پستی در شرایط عادی و همچنین پایداری بی‌نظیر آن در شرایط جنگی است که حاصل جان‌فشانی همکاران در تمام حوزه‌های فعالیت بوده است.