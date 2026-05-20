باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- محققان کشف کردند که ویتامین D نه تنها بر استخوان‌ها، بلکه بر سلامت معده و پوشش روده نیز تأثیر می‌گذارد. این ویتامین به حفظ یکپارچگی سد روده کمک کرده، پاسخ ایمنی را تنظیم می‌کند و ممکن است التهاب مرتبط با بیماری‌های گوارشی، از جمله سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) و بیماری التهابی روده (IBD) را کاهش دهد.

این یافته‌ها همچنین نشان داد که کمبود این ویتامین با افزایش بروز بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، عدم تعادل میکروبیوتای روده و مشکلات جذب مواد مغذی مرتبط است. مکمل ویتامین D همچنین به کاهش نشانگر‌های التهابی و بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند.

دانشمندان تأیید می‌کنند که روده حاوی تعداد زیادی گیرنده ویتامین D است و معتقدند که تحقیقات بیشتر به درک چگونگی استفاده از این ویتامین برای پیشگیری و درمان بیماری‌های گوارشی کمک خواهد کرد.

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که مصرف ویتامین D در دوز‌های خاص می‌تواند پیری سلولی را کند کند و کمبود این ویتامین ممکن است با میزان بالاتر افسردگی یا در برخی موارد، از دست دادن ناگهانی شنوایی مرتبط باشد.

منبع: Lenta.ru