باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه هیات وزیران، مصوبات متعددی از جمله آییننامه اجرایی مربوط به تشکیل و شرح وظایف و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاههای اجرایی به تصویب رسید تا این دستگاهها با تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و مرکز نوسازی به صورت یکپارچه فعالیت کنند.
مطابق این آییننامه، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند از محل تجمیع وظایف مرتبط و مشترک واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه به صورت استقرار در یک واحد یکپارچه براساس ضوابط این آییننامه اقدام نمایند.
در ادامه جلسه هیات وزیران با تمدید تضمیننامههای مالی تودیع شده فعالان اقتصادی آسیب دیده از وضعیت ناشی از حادثه بندر شهید رجایی تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ موافقت گردید.
همچنین در این جلسه، هیات دولت با اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار جهت مبارزه با برخی آفات محصولات کشاورزی در قالب ردیابی، پایش و مبارزه به هنگام و خرید سم و تکمیل ناوگان سمپاشی در مناطق بحرانی کشور به تصویب رسید.
در ادامه، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات تعیین گردید. بر این اساس نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشخص شد.
همچنین در این جلسه اعتبار لازم از محل اعتبارات بحران جهت جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی، زیر ساختهای عمرانی و تاسیسات زیر بنایی دولتی و عمومی ناشی از سیل فروردینماه سال ۱۴۰۵ در استان فارس به تصویب رسید و اعتبارات لازم جهت پرداخت تسهیلات بازسازی، تعمیرات و معیشتی با سود چهار درصد و پنج درصد پیشبینی شد. مطابق این تصویبنامه سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود را تضمین و تعهد خواهد کرد.
در ادامه این جلسه، آییننامه اجرایی بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعهای بزرگ از موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز هیات دولت مطرح و به تصویب رسید.
مطابق این آییننامه، ارزیابی اثرات زیستمحیطی پیشبینی، ارزیابی و کاهش اثرات محیط زیستی طرح قبل از تصمیمگیریهای اصلی و عملیات اجرایی طرح است. بر این اساس متولیان طرحهای مشمول مکلفاند پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند. همه اقدامات مربوط به فرایند ارزیابی طرح اعم از ثبت درخواست توسط متولی، بارگذاری مستندات، انجام استعلامات، اعلام نظر و صدور مجوز محیط زیستی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام میگیرد.
صدور مجوز انعقاد قرارداد احداث آزادراه اراک-راهجرد از جمله مصوبات دیگر امروز هیئت دولت بود. همچنین اصلاحاتی در تصویب نامههای پیشین دولت برای رفع اشکالات آنها به تصویب رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت