وزیر خارجه آمریکا مدعى شد: رئیس جمهور ترامپ در حال ارائه یک رابطه جدید بین ایالات متحده و کوبا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه آمریکا گفت که ترامپ قالب جدیدی برای روابط بین آمریکا و کوبا پیشنهاد میدهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به کوباییها در روز استقلال این کشور گفت: رئیس جمهور ترامپ در حال ارائه یک رابطه جدید بین ایالات متحده و کوبا است.
روبیو استدلال کرد که این کشور توسط GAESA، یک شرکت تجاری که گفته میشود توسط نیروهای انقلابی کوبا (FAR) اداره میشود، کنترل میشود و واشنگتن میخواهد مستقیماً با مردم کوبا ارتباط برقرار کند، نه با این سازمان.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: "ما ۱۰۰ میلیون دلار غذا و دارو برای شما مردم ارائه میدهیم. اما آنها باید مستقیماً توسط کلیسای کاتولیک یا سایر گروههای خیریه مورد اعتماد بین مردم کوبا توزیع شوند. این کمکها توسط GAESA برای فروش در یکی از فروشگاههایشان دزدیده شدهاند. "
در ۲۹ ژانویه، ایالات متحده عوارض گمرکی بر واردات از کشورهای تأمینکننده نفت کوبا وضع کرد و به دلیل تهدید ادعایی کوبا برای امنیت ملی ایالات متحده، وضعیت اضطراری اعلام کرد. هاوانا اعلام کرد که ایالات متحده از تحریم انرژی برای خفه کردن اقتصاد این جزیره و بدتر کردن شرایط زندگی مردم آن استفاده میکند.
میگل دیاز-کانل برمودز، رئیس جمهور کوبا، در ۳ مه تأکید کرد که تهدید نظامی ایالات متحده علیه کوبا به سطح بیسابقهای رسیده است. این رهبر هشدار داد که تجاوز به این جزیره با عزم مردم برای دفاع از حاکمیت و استقلال خود مواجه خواهد شد. در میان آخرین اقدامات برای تشدید تسلط خود بر اقتصاد کوبا، ایالات متحده تحریمهایی را علیه شرکت GAESA کوبا و شرکت Moa Nickel اعمال کرد.
گروه مدیریت شرکتها (GAE یا GAESA) در سال ۱۹۹۵ توسط رائول کاسترو، رئیس جمهور سابق، برای تأمین درآمد نیروهای مسلح انقلابی کوبا در طول «دوره ویژه در زمان صلح»، یک بحران اقتصادی یک دههای ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تأسیس شد.