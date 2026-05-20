مجموعه عروسکی «بابا مهرداد و مانی» با روایتی طنازانه از خاطره‌های تاریخی، به زودی توسط مرکز تولیدات رسانه‌ای امید از شبکه پویا پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه امید اعلام کرد: در مجموعه «بابا مهرداد و مانی» هر قصه از سوالات ساده شخصیت «مانی» آغاز می‌شود، اما «بابا مهرداد» با پاسخ‌هایش او را به دل خاطره‌هایی عجیب از تاریخ می‌برد. این مجموعه قصد دارد وقایع تاریخی و رخداد‌های مهم روز مثل موضوع جنگ را به زبان طنزآمیز و رویکردی داستانی، بازنمایی کند.

به گفته سازندگان، این مجموعه با زبانی ساده روایتی را به تصویر می‌کشد که از مرور صرف تاریخی فراتر رفته و با استفاده از ابزار نمایش عروسکی، ضمن برجسته کردن نقاط عطف تاریخی به ویژه درس‌های آموخته شده از دوران استعمار، مخاطب نوجوان را به تفکر درباره چگونگی پیمودن این مسیر پیشرفت، ترغیب می‌کند. بابا مهرداد و مانی تلاش کرده تا نشان دهد که چگونه روایت‌های تاریخی بر درک ما از هویت و مسیر پیشرفت، تاثیر می‌گذارند.

بر اساس اعلام عوامل تولید «بابا مهرداد و مانی» این مجموعه برای مخاطب کودک و نوجوان مناسب است و محتوای آن شامل روایت‌هایی از روز‌های جنگ اخیر نیز می‌شود.

