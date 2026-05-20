باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در گردهمایی کارشناسان حراست ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان گفت: صیانت حرفهای و نهادینه کردن رویکرد پیشگیرانه و همدلی در حوزه حراست ضروری است.
محمدرضا فرحبخش، در گردهمایی کارشناسان حراست ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان، با اشاره به چالشهای سال گذشته از جمله جنگ ۱۲ روزه، وقایع دیماه و جنگ رمضان، بیان داشت: این وقایع وظایف حراست را سنگینتر کرده است.
وی با ذکر شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از رویدادهای درگیرکننده، بر لزوم تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی کارکنان حراست تاکید کرد.
فرحبخش همچنین به اهمیت همگرایی برای چرخش سیستم و “رویکرد پیشگیرانه” اشاره کرد و گفت: حراست خوب میتواند سیستم را آرام نگه دارد.
وی با تاکید بر اهمیت حرفهایگری در کسوت حراست، خاطرنشان کرد که نباید حب و بغض فردی در تصمیم گیری ها اعمال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، جذب حداکثری و تبدیل شدن حراست به مأمن افراد را منوط به رفتار حرفهای کارکنان دانست و از آنان خواست تا اهل تعامل، مدارا و پیشگیری باشند.
محمد رضا فرح بخش مشارکتجویی را یکی از راهبردهای اصلی آموزش و پرورش استان برشمرد و بر اهمیت بهرهوری منابع در شرایط فعلی تاکید نمود.
فرحبخش در پایان، ضمن بیان تاثیرگذاری مجموعه آموزش و پرورش در کل کشور و هدف اصلی مدرسه برفراز، از کارشناسان خواست تا از هم اکنون بحث پروژه مهر را جدی بگیرند و بر بروزرسانی پرداختها” و “ثبت سفارش کتب درسی” تمرکز نمایند.
منبع: صدا و سیما