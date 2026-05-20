رئیس جمهور روسیه پس از گفت‌و‌گو با همتای چینی خود، سفر به پکن را موفقیت آمیز، پر بار و فشرده توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از ورود «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به پکن و دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات عالی‌رتبه این کشور، پوتین سفر رسمی خود به چین را «موفق، پربار و بسیار فشرده» توصیف کرد.

او این اظهارات را در مراسم چای چینی که به میزبانی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در پکن برگزار شد، بیان کرد.

پوتین سه‌شنبه شب برای سفری دو روزه وارد پکن شد و امروز گفت‌و‌گو‌هایی را با شی برگزار کرد. طی این گفت‌و‌گو‌ها دو طرف بر تقویت روابط تاکید کرده و با آنچه «بازگشت به قانون جنگل» در امور جهانی می‌نامیدند، مخالفت کردند.

شی سفر پوتین را موفقیت‌آمیز خواند و خاطرنشان کرد که مذاکرات «گسترده» بوده و «نتایج غنی» داشته است.

در این مراسم صرف چای، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، ماکسیم اورشکین، معاون رئیس دفتر و ایگور مورگولوف، سفیر روسیه در چین نیز حضور داشتند. از طرف دیگر، شی را «وانگ یی» وزیر امور خارجه و «ژانگ هانهوی» سفیر چین در روسیه همراهی می‌کردند.

به گفته اوشاکوف، در جریان سفر پوتین، روسیه و چین به توافقاتی در مورد پروژه‌های مشترک انرژی دست یافتند.

پوتین همچنین در این سفر با لی کیانگ، نخست وزیر چین، دیدار کرد.

منبع: آناتولی

