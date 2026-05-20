وزیر میراث فرهنگی با اشاره به هزینه پایین درمان در ایران، اصفهان را قطب آینده گردشگری سلامت کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری امروز در مراسم افتتاح هتل ۵ ستاره سیزنز و فاز نخست یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های سلامت کشور در اصفهان اظهار داشت: امروز برای اصفهان روزی ماندگار و به‌یادماندنی است و این استان بار دیگر نشان داد که در حوزه‌های مختلف توان تبدیل شدن به یک قطب ملی و فراملی را دارد.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم اصفهان افزود: مردم خونگرم، صمیمی و بافضیلت این استان شایسته بهترین خدمات هستند و خوشحالیم که امروز بخشی از یک پروژه عظیم سلامت و درمان در این شهر افتتاح شد؛ مجموعه‌ای که ظرفیت بزرگی برای ارائه خدمات تخصصی درمانی به بیماران سراسر کشور، به‌ویژه در حوزه کودکان، فراهم کرده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ابعاد این پروژه تصریح کرد: آنچه امروز در اصفهان شکل گرفته صرفاً یک مرکز درمانی نیست، بلکه مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور است که از نظر کیفیت، معماری، تجهیزات و استاندارد‌های درمانی در جایگاه ممتازی قرار دارد.

اصفهان به قطب سلامت ایران تبدیل می‌شود

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع بنا و حدود ۲۸۰ هزار مترمربع زیربنا در این مجموعه فعال است و امروز نیز بخش هتل این شهرک سلامت با ۱۲۵ اتاق و ظرفیت ۳۲۰ تخت به بهره‌برداری رسید.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای این پروژه گفت: این مجموعه عظیم بدون دریافت تسهیلات بانکی و تنها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و حمایت استاندار و مسئولان استان نیز نقش مهمی در به ثمر رسیدن آن داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان تاکنون در حوزه فرهنگ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جایگاه ویژه‌ای داشته و امروز می‌توان اعلام کرد که این استان به قطب پزشکی و سلامت ایران نیز تبدیل شده است.

وزیر میراث فرهنگی افزود: با افتتاح بیمارستان این مجموعه در آینده نزدیک، تحول بزرگی در نظام سلامت کشور ایجاد خواهد شد و همه کسانی که نیازمند خدمات درمانی و سلامت هستند، می‌توانند از ظرفیت این شهرک بزرگ استفاده کنند.

برنامه‌ریزی برای درآمد ۶ میلیارد دلاری گردشگری سلامت

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی برای دریافت خدمات درمانی وارد ایران شدند که نزدیک به ۲ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کردند.

صالحی‌امیری ادامه داد: دولت برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده تا تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد گردشگران سلامت به دو میلیون نفر و میزان درآمد این حوزه به حدود ۶ میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به تدوین نظام جامع گردشگری سلامت تصریح کرد: میان وزارت میراث فرهنگی، وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع‌بندی‌های نهایی انجام شده و این سیستم جامع آماده رونمایی است.

وزیر میراث فرهنگی گفت: این سامانه پس از پایان شرایط جنگی رونمایی خواهد شد و جهش بزرگی در حوزه گردشگری سلامت کشور ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که شاهد ورود گسترده گردشگران سلامت از کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، قفقاز، آسیا و حتی اروپا خواهیم بود.

پزشکان ایرانی یک فرصت طلایی برای کشور هستند

وی درباره دلایل جذابیت ایران برای گردشگران سلامت اظهار کرد: سه عامل مهم باعث شده ایران به مقصدی قابل توجه برای بیماران خارجی تبدیل شود؛ نخست حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص توانمند که یک فرصت طلایی برای کشور محسوب می‌شوند.

صالحی‌امیری افزود: دومین مزیت، وجود مراکز درمانی پیشرفته و مجهز در کشور است که نمونه آن را امروز در اصفهان مشاهده کردیم و سومین عامل نیز هزینه پایین خدمات درمانی در ایران نسبت به کشور‌های منطقه است.

وی بیان کرد: هزینه درمان در ایران برای بیماران خارجی در برخی موارد بین یک‌سوم تا یک‌پنجم کشور‌های همسایه است و همین موضوع مزیت رقابتی بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور خاطرنشان کرد: بیش از هفت و نیم میلیون ایرانی خارج از کشور نیز می‌توانند خدمات درمانی خود را در سرزمین مادری دریافت کنند و این مسئله ظرفیت بزرگی برای توسعه گردشگری سلامت ایران به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: اصفهان با زیرساخت‌ها و امکاناتی که امروز در حوزه سلامت ایجاد کرده، می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری سلامت در منطقه و حتی جهان تبدیل شود و بیماران بسیاری را از کشور‌های مختلف جذب کند.

منبع: تسنیم