باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «راه حق» که با هدف تأکید بر مفاهیمی، چون وحدت، همدلی و پاسداری از باور‌های مشترک فرهنگی و دینی تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.

این اثر با شعری از مهران پوپل، شاعر افغانستانی، و تهیه‌کنندگی میثم مهدی‌پور در مجموعه «ایراف تی‌وی» تولید شده. «راه حق» که برای مخاطبان ایرانی اجرا شده است، یکی از تولیدات مشترک فرهنگی ایران و افغانستان محسوب می‌شود.

عوامل تولید این اثر تلاش داشته‌اند با نگاهی فرهنگی، بر ارزش‌های مشترک دینی دو ملت تأکید کرده و پیام همبستگی را به گوش مخاطبین این دو سرزمین برسانند.