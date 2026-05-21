باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: نوسانات قیمت به روزهای نخست جنگ رمضان برمی گردد که واحدهای مرغ گوشتی از نظر اطمینان تامین دان و انرژی نگران بودند، انگیزه کافی برای جوجه ریزی نداشتند.

به گفته وی، با توجه به تولیدی که از قبل پیش بینی شده بود و زیرساخت تولید رقم‌ خوبی بود، اما هر قطعه جوجه که باید با نرخ ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان فروخته می شد، عملا مشتری نداشت و همین امر موجب شد واحدهای مرغ مادر نتوانند ادامه دهند و عملا برای مدت ۱۰ تا ۱۵ روز به طور متوسط هر قطعه جوجه را با نرخ هزار تومان، ۲ هزار تومان و رایگان توزیع کردیم و بدین ترتیب جوجه جذب نشد و در واحدها ماند.

صدیق پور ادامه داد: در نیمه اول فروردین حداقل ۶۰ میلیون قطعه باید جوجه ریزی می شد که این شرایط موجب شد جوجه ریزی به وقفه بیفتد و بتدریج در نیمه دوم تولید به حالت عادی برگشت.

دبیر انجمن‌تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه طی چند روز آینده از لحاظ تامین مرغ به شرایط عادی بازمی‌گردیم، گفت: با متعادل شدن تولید، شرایط بازار مطلوب می شود به طوریکه انگیزه هیجانی برای جوجه ریزی ایجاد شده و قیمت را تحت شعاع قرار داد، با توجه به زیرساخت تولید و جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه ای در اردیبهشت و ۱۳۰ میلیون قطعه ای در خرداد، شرایط مرغ کشور به حالت عادی باز می‌گردد.