باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حسینی مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی شهرستان قم از کشف و توقیف بیش از ۲۰ تن مرغ منجمد تاریخ‌گذشته در سطح شهر خبر داد.

وی گفت:این محموله‌ها در بازرسی‌های مشترک از مراکز عرضه مواد پروتئینی و همچنین کارخانجات فرآورده‌های گوشتی شناسایی و با همکاری عوامل محترم پلیس امنیت اقتصادی توقیف شد.

وی ضمن قدردانی از عوامل محترم پلیس امنیت اقتصادی قم و با تاکید بر ادامه همکاری این اداره با سازمان‌های نظارتی در جهت حفظ امنیت غذایی و سلامت عمومی، گفت: «هرگونه نگهداری، عرضه یا استفاده از فرآورده‌های دامی تاریخ‌گذشته تهدید جدی برای سلامت عمومی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.»

وی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: در زمان خرید، حتماً به تاریخ تولید و انقضا محصولات توجه کنند و از خرید محصولات فاقد برچسب یا با بسته‌بندی نامناسب خودداری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.

منبع:دامپزشکی قم