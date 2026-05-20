باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از چهره‌های بانفوذ در ساختار اطلاعاتی آمریکا، در پی اختلافات بر سر سیاست‌های نظامی دولت و تحولات داخلی کاخ سفید، از مسئولیت‌های خود استعفا می‌دهد.

به نقل از واشنگتن پست، «آماریلیس فاکس کندی»، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا و از نزدیکان «تولسی گبرد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا، این هفته از دو سمت مهم خود در دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند.

فاکس کندی که عروس رابرت اف. کندی جونیور وزیر بهداشت دولت ترامپ است، هم‌زمان در «دفتر مدیر اطلاعات ملی» (ODNI) و «دفتر مدیریت و بودجه» کاخ سفید فعالیت می‌کرد. منابع مطلع گفته‌اند بخشی از دلایل این کناره‌گیری به اختلاف‌نظر او با رویکرد نظامی دولت آمریکا به ویژه در قبال ایران است.

وی در ایمیلی که ۸ مه برای همکاران خود ارسال کرده، بدون اشاره مستقیم به این اختلافات نوشته است: «مادر بودن بزرگ‌ترین موهبت الهی است و پس از دو سال حضور در کارزار انتخاباتی و یک سال خدمت در این دولت، اکنون باید اطمینان حاصل کنم که خانواده‌ام از هر آنچه نیاز دارد برخوردار است.»

فاکس کندی طی ماه‌های گذشته به‌طور هم‌زمان سه مسئولیت حساس را بر عهده داشت: معاونت مدیر اطلاعات ملی، نظارت بر بودجه‌های محرمانه اطلاعاتی در دفتر مدیریت و بودجه و عضویت در هیات مشورتی اطلاعاتی رئیس‌جمهور.

دو منبع آگاه همچنین اعلام کرده‌اند که او در ماه‌های اخیر در تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای نهاد اطلاعات ملی نقش فعالی ایفا کرده بود.

کندی و گبرد پیش از حضور در دولت، بار‌ها از سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در خارج از کشور انتقاد کرده بودند. پیشتر او طی گفت‌وگویی نسبت به احتمال درگیری نظامی با ایران هشدار داده بود.