باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رییسی کیا گفت: این تصمیم بر اساس مصوبه گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای تسهیل در امور زندگی مردم در شرایط جنگی و از مسیر قانونی بدون هزینه و بدون طی پروسه اداری خاص از سوی مالکان اتحاذ شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین مصوبات شورای تأمین کیش، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش نیز که در شرایط ویژه جنگی و با سپردن سند خودرو از جزیره خارج شده‌اند، موظف هستند تا تاریخ ۱۰ خرداد به جزیره بازگردند.

مدیرکل گمرک کیش همچنین اعلام کرد: گمرک موافق تمدید مدت حضور خارج از کیش این دسته خودروها به استناد مصوبه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران است ولی همین تمدید احتمالی این مهلت، منوط به تصویب و اعلام تصمیم جدید از سوی شورای تأمین سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود.

وی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که مدت حضور خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی نیز بر اساس مصوبه جدید گمرک تا آخر تیرماه تمدید شود که در صورت تمدید در شورای تامین منطقه آزاد کیش، اطلاع رسانی خواهد شد.

بنا به اعلام رضا رییسی کیا، در جریان جنگ تحمیلی جاری، هفت هزار مجوز خروج خودرو با پلاک منطقه آزاد کیش صادر شد که از این تعداد، بیش از پنج هزار خودرو در زمان مقرر تا ۲۵ اردیبهشت ماه از این جزیره خارج شدند.

منبع: ایرنا