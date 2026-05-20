جدال داغ و جنجالی تاکر کارلسون با مجری کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکر کارلسون، مجری مطرح آمریکایی گفت: باید قبل از استفاده از عبارت «رژیم ترور برای ایران » مکث کنید، چون شما در کشوری زندگی می‌کنید که به تازگی هزاران کودک را در غزه به قتل رسانده است.

وی افزود: چرا ایالات متحده موظف است این هزینه‌ها را بپردازد، سلاح‌هایش را بفرستد، اعتبار اخلاقی خود را به اسرائیل قرض دهد، پوشش دیپلماتیک خود را به اسرائیل قرض دهد، نیروی هوایی، نیروی دریایی و ارتش خود را به اسرائیل قرض دهد؟

کارلسون ادامه داد: چرا دونالد ترامپ اجازه داد یک ملت ۹ میلیون نفری، آمریکای ۳۵۰ میلیون نفری را به جنگی بکشاند که آینده آن را تغییر خواهد داد و برای آمریکا بد است؟ اسرائیل به هیچ معنا یک دموکراسی نیست. میلیون‌ها نفر تحت کنترل اسرائیل زندگی می‌کنند که نمی‌توانند رأی دهند.