باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
سالروز شهادت خادمالرضا، رئیسجمهور محبوب، مخلص و مردمی، آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرانقدرشان در حادثه تلخ سقوط بالگرد، یادآور عروج سرخ مردانی است که هویت و اعتبار خویش را در الگوی بیبدیل خدمت صادقانه و بیمنت به این مرز و بوم تعریف کردند.
شهید بزرگوار آیتالله رئیسی، تبلور عینی مدیریت صادقانه و مردمداری اصیل بود. او در دوران مسئولیت خود، فراتر از نامها و نشانها، در متن جامعه و در کنار مردم، بهویژه قشرهای محروم و کمبرخوردار حضور داشت و سنگر مدیریت را به میدان جهادِ خدمت تبدیل کرد. تواضع در گفتار، اخلاص در کردار، تفکر راهبردی در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و پایبندی همهجانبه به میثاقهای ملی، از او چهرهای ماندگار در تاریخ سیاسی کشور ساخت.
خدمت خستگیناپذیر و شبانهروزی، آرمان بزرگ این شهید والامقام و شهدای والاقدر همراهشان، بهویژه وزیر امور خارجه مجاهد، شهید دکتر امیرعبداللهیان، استاندار آذربایجان شرقی شهید مالک رحمتی و امام جمعه محبوب تبریز شهید آیتالله آلهاشم بود. آنان تا آخرین لحظه عمر پربرکت خویش، در راه توسعه، امنیت و سربلندی ایران اسلامی گام برداشتند و سرانجام نیز در مسیر انجام وظیفه و جهاد فیسبیلالله، به فیض عظیم شهادت نائل شدند.
اینجانب در سالگرد این فقدان، یاد و خاطره این عزیزانِ سفرکرده را گرامی میدارم. از خداوند متعال برای آن مجاهدان راستین، علو درجات و همنشینی با صالحان و اولیاءالله، و برای ملت بزرگ و شریف ایران، دوام عزت و سرافرازی مسئلت دارم.
منبع: وزارت کشور