باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای کشف و خنثیسازی مهمات، موشکها و پرندههای انتحاری عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان، طی انجام بیش ۲۵۰ مورد عملیات خنثی سازی و انهدام، بخشی از عملکرد نیروهای متخصص و مجاهد دریگان کشف و خنثیسازی و گردان تخریب سپاه امام سجاد (ع) اطلاعرسانی شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای تخصصی این یگان موفق شدند بیش از ۶۰۰ عدد بمبلت را که در جریان بمبارانهای هوایی جنگندههای متخاصم و با هدف آلودهسازی برخی مکانهای حساس و مهم استان بهصورت مینریزی هوایی و با استفاده از بمبهای خوشهای در چند نقطه پراکنده شده بود، کشف و خنثی کنند.
همچنین در این عملیاتها، انواع موشکهای کروز از جمله مدلهای GASSM و تاماهاوک و نیز موشکهای پرتابی از جنگندهها مانند GBU و BLU که در اثر اصابت به برخی مکانهای حساس عمل نکرده یا دچار نقص عملکرد و انفجار ناقص شده بودند، شناسایی و خنثیسازی شدند.
در بخش دیگری از این اقدامات، بیش از ۱۲۵ فروند انواع پرنده انتحاری شامل اوربیتر، هاروپ و لوکاس کشف و خنثی شد.
علاوه بر این، بسیاری از اقلام و تجهیزات الکترونیکی که توسط دشمن برای اهداف مختلف در دریا و خشکی رها شده بود نیز توسط نیروهای متخصص شناسایی و جمعآوری شده است.
با توجه به تداوم این عملیاتها، اعلام شده است که اخبار و اطلاعات تکمیلی در آینده به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.