به گفته فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا روند وقوع سرقت در قم با اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه پلیس، سیر نزولی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا در سفر به قم و در نشست با فرمانده و مسئولان انتظامی این استان گفت:امنیت مردم خط قرمز پلیس است و در این زمینه تمام تلاش خود را خواهد کرد.

وی  افزود: پلیس با تمام توان، ظرفیت و تجهیزات خود، برای ارتقا امنیت عمومی و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم تلاش خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا سپس با اشاره به مجاهدت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: مردم شریف ایران از ابتدای جنگ اخیر تاکنون با شجاعت، شهامت و ازخودگذشتگی، هرگز میدان را خالی نکرده و همواره پشتیبان نظام و کشور بوده‌اند.

وی در ادامه همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، از اقدامات مؤثر پلیس قم در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت قدردانی کرد.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و آمار‌های موجود، روند وقوع سرقت در قم با اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه پلیس، سیر نزولی داشته و در مقابل، شاهد افزایش چشمگیر میزان کشفیات در حوزه سرقت هستیم که این امر نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مجموعه انتظامی استان است.

منبع:پلیس قم

