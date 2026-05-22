سرپرست معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آزادسازی ارز به یکباره الگوی مصرف تغییر می‌کند و همین امر موجب شده خطا‌های پیش بینی برای سایر حلقه‌ها بوجود بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛روح اللّه زحمتکش سرپرست معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اشاره به نوسانات گوشت مرغ و جوجه و سایر محصولات طیور گفت: در دنیا هرجا که زنجیره تامین داشته باشیم، براساس الگوی تقاضای مشتری اثر شلاقی داریم به طوریکه یک حرکت کوتاه در سطح مصرف می تواند نوسانات بالایی در لایه های بالا دست ایجاد کند.

به گفته وی، بحث صنعت طیور تعداد لایه های بالایی نسبت به دیگر زنجیره های تامین دارد، به عنوان مثال پرورش گوشت مرغ از کشتارگاه، پرورش دهنده مرغ گوشتی، مرغ مادری و اجداد است و در کنار آن کشتارگاه، کارخانه دان و سایر موارد را می توان مطرح کرد و آنچه کار را در زنجیره سخت می کند، بحث طول دوره پرورش است که ۲۱ ماه خواب تخم مرغ و ۷ ماه پرورش جوجه مادر است.

زحمتکش ادامه داد: آزادسازی یکباره نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و اکنون به ۱۴۸ هزارتومان رسیده است، تمامی این عوامل نشان می دهد که چقدر کار پیچیده است چراکه با آزادسازی ارز به یکباره الگوی مصرف تغییر می کند و همین امر موجب شده خطاهای پیش بینی برای سایر حلقه ها بوجود بیاید به طوریکه ابتدای کار جوجه یکروزه رایگان و گله های مادر حذف و پرورش دهندگان نگران تهدید انرژی در جنگ بودند که همه این عوامل شرایط کار را سخت کرد، اما تولیدکنندگان پای کار ایستادند.

سرپرست معاونت امور دامی وزارت جهاد گفت: در اردیبهشت ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم که در خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می رسد و از ۵ خرداد با فراوانی عرضه، قیمت مرغ به حالت عادی باز می‌گردد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تولید جوجه یکروزه ، بازار جوجه
خبرهای مرتبط
قیمت هرقطعه جوجه یکروزه به ۱۰ هزارتومان رسید
متوسط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۱۰ هزارتومان رسید
پیش بینی ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی تا پایان اردیبهشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
ارائه خدمات هلدینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
آخرین اخبار
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هلدینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود
افزایش ساعات پرواز فرودگاه‌های کشور/ انجام ۱۶۵۰ پرواز در ۲۰ روز گذشته
همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع
مکان‌یابی مراکز لجستیک مرزی بازرگان، جلفا و پارک لجستیک مبارکه تصویب شد
مدیرعامل شرکت آبفای تهران: برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نداریم
اسامی ادارات پرمصرف برق اعلام عمومی می‌شود
واردات مواد پتروشیمی و پلیمری از رویه‌های ملوانی و کولبری
کیش مبدا واردات کالای ملوانی/ ارتقای معیشت مرزنشینان