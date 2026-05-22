باشگاه خبرنگاران جوان؛روح اللّه زحمتکش سرپرست معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اشاره به نوسانات گوشت مرغ و جوجه و سایر محصولات طیور گفت: در دنیا هرجا که زنجیره تامین داشته باشیم، براساس الگوی تقاضای مشتری اثر شلاقی داریم به طوریکه یک حرکت کوتاه در سطح مصرف می تواند نوسانات بالایی در لایه های بالا دست ایجاد کند.

به گفته وی، بحث صنعت طیور تعداد لایه های بالایی نسبت به دیگر زنجیره های تامین دارد، به عنوان مثال پرورش گوشت مرغ از کشتارگاه، پرورش دهنده مرغ گوشتی، مرغ مادری و اجداد است و در کنار آن کشتارگاه، کارخانه دان و سایر موارد را می توان مطرح کرد و آنچه کار را در زنجیره سخت می کند، بحث طول دوره پرورش است که ۲۱ ماه خواب تخم مرغ و ۷ ماه پرورش جوجه مادر است.

زحمتکش ادامه داد: آزادسازی یکباره نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و اکنون به ۱۴۸ هزارتومان رسیده است، تمامی این عوامل نشان می دهد که چقدر کار پیچیده است چراکه با آزادسازی ارز به یکباره الگوی مصرف تغییر می کند و همین امر موجب شده خطاهای پیش بینی برای سایر حلقه ها بوجود بیاید به طوریکه ابتدای کار جوجه یکروزه رایگان و گله های مادر حذف و پرورش دهندگان نگران تهدید انرژی در جنگ بودند که همه این عوامل شرایط کار را سخت کرد، اما تولیدکنندگان پای کار ایستادند.

سرپرست معاونت امور دامی وزارت جهاد گفت: در اردیبهشت ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم که در خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می رسد و از ۵ خرداد با فراوانی عرضه، قیمت مرغ به حالت عادی باز می‌گردد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.