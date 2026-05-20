وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد كه خواستار احضار سفیر اسرائیل در اين كشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که در واکنش به اقدامات وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال اعضای ناوگان صمود، خواستار احضار سفیر این رژیم در پاریس شده است.

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت: «اقدامات بن گویر در قبال اعضای ناوگان صمود کاملا غیر قابل قبول است.»

وی افزود: «خواستار احضار سفیر اسرائیل در فرانسه برای ابراز نارضایتی‌مان و دریافت توضیح شدم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه تصریح کرد: «باید شهروندان ما که در ناوگان صمود حضور دارند در اسرع وقت آزاد شوند و با آنها با احترام رفتار شود.»

تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از بازداشت فعالان ناوگان صمود با آنان رفتار خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز داشته‌اند.

به دنبال حمله و اهانت «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به فعال ناوگان صمود، کشور‌ها این اقدامات را محکوم کرده و خواستار مجازات بن گویر شدند.

پیش از این دولت ایتالیا اعلام کرد که قصد دارد سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کند تا درباره آنچه در قبال ناوگان جهانی صمود رخ داده، توضیحات رسمی ارائه شود.

دولت پرتغال نیز در واکنش به این اقدام، آن را شدیدا محکوم کرده و تماس‌هایی با مقامات صهیونیست با هدف آزاد کردن فعالان این ناوگان برقرار کرده است.

برچسب ها: نوار غزه ، کمک بشردوستانه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
فیلمشونه
۰
۱
پاسخ دادن
