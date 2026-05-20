باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تازه‌ترین آمار فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد.

ابراهیم حیدری مطرح کرد: براساس داده‌های سامانه نمایشگاه، ۴۷۳ هزار و ۹۴۲ کتاب در بخش‌های چاپی و دیجیتال از سوی ناشران در معرض فروش قرار گرفته است.

وی افزود: طی این مدت ۹۹ هزار و ۴۱۹ سفارش در سامانه نمایشگاه مجازی کتاب هفتم ثبت شده است. همچنین طبق گزارش‌ها تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) ۷۵ هزار و ۳۱۶ عنوان کتاب به فروش رسیده است.

او اضافه کرد: همچنین این میزان فروش شامل ۲۵۵ هزار و ۳۵۴ نسخه کتاب است؛ از این میان ۲۲۵هزار و ۶۱۰ نسخه کتاب، چاپی بوده و ۲۹هزار و ۷۴۴ نسخه کتاب نیز جزو آثار دیجیتال است.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پایان گفت: نمایشگاه امسال با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده و روند خرید در روز‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. امیدواریم این روند تا پایان ساعت کاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ادامه داشته باشد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.