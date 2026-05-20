باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمود بیگلر رئیس داروخانه ۱۳ آبان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در شرایط کنونی و با توجه به جنگ اخیر، بهبود سلامت روان جامعه بیش از پیش مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته تا تاب آوری جامعه را از بعد اجتماعی و مسائل مربوط به آن را ارتقا بدهیم.

به گفته وی، موضوعات مربوط به سلامت روان را باید به شکل بسته های علمی تدوین کرد تا درمان و پیشگیری در حوزه سلامت روان ارتقا پیدا کند.

بیگلر تاکید کرد: ایران در زمینه تولید محصولات در حوزه سلامت روان پیشگام‌ بوده و در مرز دانش همیشه حرکت کرده است.