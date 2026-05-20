باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - ۲۰ می برابر با۳۰ اردیبهشت به عنوان روز جهانی عسل نامگذاری شده است؛ فرصتی برای توجه به نقش زنبورها در حفظ تنوع زیستی و اهمیت صنعت زنبورداری در اقتصاد و تغذیه بشر. در این روز، فعالان این عرصه در سراسر جهان به اهمیت حفاظت از زنبورها و توسعه پایدار این صنعت تأکید می‌کنند.

منصور دیان اردستانی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم،به مناسبت سی اردیبهشت ماه روز جهانی عسل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، از وضعیت مطلوب صنعت زنبورداری در استان با وجود چالش‌های اقلیمی خبر داد.

تولید ۳۶۷ تن عسل؛ رشد ۷ درصدی در سال گذشته

اردستانی با اشاره به اینکه تولید عسل در استان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است، گفت: در سال گذشته، بیش از ۳۶۷ هزار کیلوگرم عسل در استان قم تولید شد که نسبت به سال پیش از آن حدود ۷ درصد رشد داشته است. این موفقیت حاصل تلاش زنبورداران در کنار تدابیر فنی و حمایتی است.

افزایش ۹ درصدی زنبورستان‌ها و رشد کلنی‌ها

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم با بیان اینکه تعداد زنبورستان‌های استان با رشد ۹ درصدی به ۳۵۳ مورد رسیده است، تصریح کرد: تعداد کلنی‌های زنبور عسل در استان نیز به بیش از ۳۳ هزار مورد رسیده که این مسئله نقش مهمی در افزایش تولید داشته است.

اشتغالزایی مستقیم برای ۶۴۰ نفر

اردستانی در ادامه به ظرفیت‌های اشتغالزایی این صنعت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۴۰ نفر به صورت مستقیم در صنعت زنبورداری قم فعالیت می‌کنند. زنبورداران قمی عمدتاً از کلنی‌های مدرن استفاده می‌کنند و سهم کلنی‌های سنتی بسیار محدود است.

تمرکز بر بهره‌وری و تولید محصولات جانبی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم خاطرنشان کرد: بهره‌برداران با توجه به شرایط اقلیمی متنوع استان، در فصول مختلف سال در مناطق گوناگون مستقر می‌شوند تا تولید را در وضعیت پایداری حفظ کنند.

تمرکزصنعت زنبورداری بر ارتقای بهره‌وری، تولید محصولات جانبی و ایجاد ارزش افزوده، زنبورداری را به یکی از حوزه‌های اقتصادی مهم استان تبدیل کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: برای حمایت از صنعت زنبورداری و مقابله با پیامد‌های خشکسالی، گونه‌های گیاهی مقاوم به کم‌آبی و دارای شهد مناسب همچون آویشن و گون در مراتع استان کشت می‌شوند.

چشم‌انداز روشن برای آینده زنبورداری قم

اردستانی با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای توسعه محصولات جانبی، افزایش کیفیت تولید و ارتقای درآمد زنبورداران، ابراز امیدواری کرد: آینده این صنعت در قم روشن‌تر از گذشته خواهد بود و زنبورداری می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.