باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا که پاییز امسال برگزار میشود و تصمیمات او درباره مسائل مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد، مدعی شد که این انتخابات تاثیری بر تصمیمگیری او درباره توافق با ایران ندارد.
ترامپ در پایگاه نیروی هوایی اندروز به خبرنگاران گفت: «ما این فرصت را (برای توافق) خواهیم داد. من عجلهای ندارم. من هیچ وقت نمیگویم اوه انتخابات میاندورهای، باید عجله کنم. من عجلهای ندارم».
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی عجیب، افزود: «من فقط، در حالت ایدهآل، دوست دارم تعداد کمی از مردم کشته شوند، نه تعداد زیادی.»
این در حالی است که طی جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، شمار زیادی از شهروندان که بسیاری از آنان زن و کودک و در منازل مسکونی یا مراکز آموزشی بودند، هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
اظهارات ترامپ در حالی بیان میشود که او اخیرا لفاظیهای خود را درباره ایران افزایش داده است. رئیس جمهور آمریکا اخیرا ادعا کرده که قرار بوده واشنگتن سه شنبه علیه ایران حمله کند، اما به درخواست سران قطر، امارات و عربستان، این حمله را به تعویق انداخته است تا فرصت برای دست یابی به توافق با تهران فراهم شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز هشدار داد که نیروهای نظامی ایران از فرصت آتشبس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند و دشمن را در صورت تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهند کرد.
منبع: آناتولی