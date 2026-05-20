رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که نزدیک بودن انتخابات کنگره تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های او درباره توافق با ایران ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که پاییز امسال برگزار می‌شود و تصمیمات او درباره مسائل مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مدعی شد که این انتخابات تاثیری بر تصمیم‌گیری او درباره توافق با ایران ندارد.

ترامپ در پایگاه نیروی هوایی اندروز به خبرنگاران گفت: «ما این فرصت را (برای توافق) خواهیم داد. من عجله‌ای ندارم. من هیچ وقت نمی‌گویم اوه انتخابات میان‌دوره‌ای، باید عجله کنم. من عجله‌ای ندارم». 

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی عجیب، افزود: «من فقط، در حالت ایده‌آل، دوست دارم تعداد کمی از مردم کشته شوند، نه تعداد زیادی.»

این در حالی است که طی جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، شمار زیادی از شهروندان که بسیاری از آنان زن و کودک و در منازل مسکونی یا مراکز آموزشی بودند، هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

اظهارات ترامپ در حالی بیان می‌شود که او اخیرا لفاظی‌های خود را درباره ایران افزایش داده است. رئیس جمهور آمریکا اخیرا ادعا کرده که قرار بوده واشنگتن سه شنبه علیه ایران حمله کند، اما به درخواست سران قطر، امارات و عربستان، این حمله را به تعویق انداخته است تا فرصت برای دست یابی به توافق با تهران فراهم شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز هشدار داد که نیرو‌های نظامی ایران از فرصت آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند و دشمن را در صورت تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهند کرد.

منبع: آناتولی

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
با اتفاقات پیش آمده هرگونه مذاکره با موضوع هستی خیانت به کشور است و ما اساسا باید این موضوع را از روی میز جمع کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اتفاقآ ایرانیان عجله دارند شیشه عمر تو سگ زرد و نتانیاهو یابو را زود بشکنند !!!
چون واقعآ حیف است انسانهای پاک و شجاع بدست خوکهای کثیف مثل شما دستشان از دنیا کوتاه بشه و شما حیوانات روی زمین بمانید و راحت نفس بکشید !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید برای سرش جایزه بگذاریم
تروریست کثیف آمریکایی صهیونیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیافه ترامپ مثل شمبانزه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دریغ است که ایران ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی دقیقا عجله دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
غلطی بکنه دندونهاشو تو دهنش خرد میکنیم مرتیکه پست فطرت انسان نما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
احمق خودتی اگر میخواستی مردم کشته نشود چرا مدرسه میناب عمدا قرار دادی بیشتر تلفات مردم عادی هستند
چی شد بعداز این همه انسان دوست شدی از یک اپستینی خیلی بعیدلست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه عده معتقدبودن طولانی شدن جنگ به ضرره امریکاست ظاهرابرعکس میگفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
سگ زرد اپستینی مرگ بر تو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
منم هم عجله‌ای ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی ما در مورد ترامپ عجله داریم
ما با ترامپ پدرکشتگی داریم
فراموش نکردیم
فکر نکنه با گذشت زمان عادی میشه
