باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ماموران انتظامی فارس موفق به کشف محموله‌های قاچاق، توقیف کالا‌های احتکارشده، کشف گواهینامه جعلی و دستگیری متهمان در شهرستان‌های مختلف استان کردند.

دستبند پلیس بر دستان خرده فروشان مواد مخدر در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری خرده فروشان و معتادان در اجرای طرح امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان فیروزآباد اجرایی شد.

او افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های میدانی، نقاط جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از این محل‌ها ۱۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و معتاد را دستگیر و جمع آوری کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه در این خصوص حدود ۲ کیلوگرم مواد مخدر و ۶۷۰ عدد انواع قرص کشف شد، گفت: متهمان دستگیر با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف کالا‌های احتکاری در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین گفت: در بازرسی از یک انبار، ۱۰ تن برنج، شکر و روغن احتکارشده در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران انتظامی قیروکارزین با اقدامات فنی از انبار کالا‌های اساسی احتکارشده در یک مکان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار، موفق شدند ۱۰ تن از انواع کالا‌ها از جمله برنج، روغن و شکر که به صورت غیرقانونی انبار و متصدی اقدام به احتکار کرده بود، را کشف کنند.

سرهنگ آسا با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف سوخت بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف سوخت بدون مجوز حمل در بازرسی از یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ بوستان در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن کامیون، در بازرسی از آن ۱۸ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل و خارج از شبکه توزیع فرآورد‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف جاساز مواد مخدر در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی قطرویه هنگام کنترل و پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این اتوبوس ۲۳ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در تعدادی گالن در قسمتی از خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به دستگیری یک متهم در این خصوص، تصریح کرد: پلیس نی‌ریز با قاطعیت اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.

کشف گواهینامه جعلی در قیروکارزین

فرمانده انتظامی قیروکارزین گفت: عوامل گشت پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان، هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، موفق به کشف گواهینامه رانندگی جعلی شدند.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی قیروکارزین بیان کرد: ماموران پلیس راهور هنگام گشت زنی و بررسی مدارک خودرو‌های عبوری به گواهینامه یک راننده مشکوک شدند و در استعلام تکمیلی مشخص شد که گواهینامه ارائه‌شده جعلی است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه راننده متخلف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تاکید کرد: استفاده از مدارک جعلی جرم است و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در یک منزل مسکونی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، به محل مذکور اعزام و موفق شدند این وسیله نقلیه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت بدون مجوز برابر نظر کارشناسان ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کشف طلاجات و دستگیری سارق

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارق طلاجات منزل و کشف طلای سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی وقوع سرقت طلاجات منزل یکی از شهروندان در حوزه کلانتری ۱۱ انقلاب و ارسال پرونده به پلیس آگاهی، تحقیقات و بررسی‌های لازم برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی در کمترین زمان موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه سارق شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به سرقت طلاجات از منزل مسکونی شاکی اقرار کرد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارق یک عدد انگشتر و یک سینه ریز نقره مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، به شهروندان توصیه کرد: حتی الامکان از نگهداری غیر ضروری مقادیر زیاد طلا و جواهرات در منزل اجتناب کنند و در صورت لزوم این اقلام را به صندوق امانات بانک بسپارند.

کشف سوخت بدون مجوز در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف گازوئیل بدون مجوز و بازگشت آن به چرخه توزیع خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس، ۱۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک باب منزل مسکونی را مورد بازرسی قرار دادند.

او ادامه داد: در این رابطه، مقدار ۴۵ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدی به تشکیل پرونده و معرفی ۱۵ نفر در این رابطه به مرجع قضایی اشاره و تصریح کرد: سوخت مکشوفه جهت بازگشت به چرخه توزیع، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شد.