آتش نشانان شهر باران آتش سوزی امروز یک خانه ویلایی در محله حمیدیان رشت را مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: آتش سوزی خانه ویلایی در ساعت ۱۵:۴۳ امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

سریعا ۶ خودروی عملیاتی به همراه ۱۵ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در حمیدیان رشت اعزام شدند.

به محض رسیدن، شعله‌های آتش در سقف و یک باب انباری مشاهده می‌شد که با توجه به پشت بام‌ها به هم پیوسته آتش سریعا مهار شد و به خانه‌های همجوار سرایت نداشت.

علت آتش سوزی در دست بررسی است و خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت.