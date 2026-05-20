باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین بدرقه تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای برزیل در خانه کشتی جهان پهلوان عبدالله موحد بابلسر برگزار شد.

این آئین با حضور ییلاقی معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، میر قاسمپور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بابلسر، شعبانی معاون دانشجویی دانشگاه مازندران، دوستی رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی مازندران و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و جمعی از پیشکسوتان ورزش بابلسر برگزار شد.

مرحله نهایی اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان از ۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه به میزبانی دانشگاه مازندران در بابلسر برپا می‌شود.

مهدی ویسی در وزن ۵۷ کیلوگرم، مهدی رحیمی در وزن ۶۱ کیلوگرم، محمد رضا حسینی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد بخشی در وزن ۷۰ کیلوگرم، مهدی عباس پور در وزن ۷۴ کیلوگرم، حسین محمد آقایی و عادل پناهیان در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد حسین نوروزیان در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد جواد صالحی در وزن ۹۲ کیلوگرم، عرفان علیزاده در وزن ۹۷ کیلوگرم و مرتضی جان محمدزاده در وزن ۱۲۵ کیلو، ملی پوشان تیم کشتی آزاد دانشجویان در اردوی آماده‌سازی شهرستان بابلسر هستند.

سرمربی این تیم امین رشیدلمیر است و فرخ کیا و حسن‌محمودآبادی به عنوان مربی و سرپرست در کنارش حضور دارند.

فرید دژم خوی به عنوان نماینده فدراسیون کشتی در کنار تیم حضور دارد و مرتضی دوستی و سلیمان خمسی به ترتیب عنوان رئیس و عضو هیات ورزش‌های دانشگاهی مازندران، همراه تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان هستند.