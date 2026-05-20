معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در منطق وارونه آمریکا و اسرائیل، غذا و دارو تهدید است، کمک‌رسانی جرم است و محاصره‌ای که کودکان را گرسنه نگه می‌دارد، «دفاع» نامیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه مجازی ایکس تصریح کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی کشتی‌های حامل کمک انسانی به غزه را متوقف می‌کند؛ آمریکا هم فعالان مرتبط با ناوگان کمک‌رسانی را تحریم می‌کند و نام این همدستی را «امنیت» می‌گذارد. در این منطق وارونه، غذا و دارو تهدید است، کمک‌رسانی جرم است، و محاصره‌ای که کودکان را گرسنه نگه می‌دارد، «دفاع» نامیده می‌شود.

غریب‌آبادی افزود: حقوق بین‌الملل روشن است: گرسنگی دادن به غیرنظامیان، مانع‌تراشی در کمک‌های بشردوستانه و مجازات جمعی، جنایت است؛ نه سیاست امنیتی. وقتی رژیم صهیونیستی از کشتی کمک‌رسان می‌ترسد و آمریکا کمک‌رسان را تحریم می‌کند، مسئله امنیت نیست؛ ترس از آشکار شدن جنایت است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آره همه از شما میترسن شما ابرقدرت دنیا هستین اما ملت خودت دارن از گشنگی میمیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هم از گرانی ها و تورم می‌ترسیم
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۲۱:۵۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک اقدام هماهنگ‌شده بین اردوغان و نتانیاهو که طرفداران حمایت از آرمان فلسطین را از سرتاسر جهان جمع و آنان را تنبیه می کند ⁴
