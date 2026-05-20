فرمانده انتظامی شهرستان آمل از دستگیری ۳ سارق طلاجات از منازل شهروند آملی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ مجید باقری جامخانه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا و جواهر از منازل در سطح شهرستان، مراتب به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با هدایت عملیاتی ۲ اکیب از عوامل پلیس آگاهی به جهت گشت زنی در سطح حوزه در راستای شناسایی و دستگیری سارقان در حال حرکت اقدام شد که به یک خودروی سمند مشکوک که راننده خودروی فوق به محض رویت ماموران متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل ادامه داد: ماموران طی تعقیب و گریز و انجام عملیات پلیسی، خودرو را توقیف و ۳ سرنشین آن را دستگیر کردند.

او گفت: در بازرسی از خودرو مقداری طلاجات سرقتی و ابزار آلات جرم شامل توپی زنی کشف که ارزش آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ باقری گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و پرونده آنها جهت رسیدگی نهایی به مراجع قضایی تحویل داده شد.