مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی از تحویل ۱۷۹ قطعه زمین به متقاضیان استان در قالب اجرای طرح جوانی جمعیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همزمان با روز ملی جمعیت به خبرنگاران گفت: در محور جوانی جمعیت از ابتدای طرح تاکنون، ۱۷۹ متقاضی صاحب زمین شده اند تا با استفاده از تسهیلات اعطایی برای خود واحد مسکونی بسازند.

وی افزود: این طرح ویژه کسانی است که تولد فرزند سوم‌شان از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ ثبت شده و بدون قرعه کشی نیز قطعات زمین را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در روستاهای مورد نظر دریافت نموده‌اند.

وی ادامه داد: همزمان با هفته گرامیداشت جوانی جمعیت، ۴۲ نفر فقط در این هفته، زمین دریافت کرده اند و از این پس سعی خواهیم کرد به تمامی این متقاضیان بدون قرعه کشی زمین اعطا کنیم.

مقدم با اشاره به حجم متقاضی در شهرستان ها گفت: بیشترین متقاضی در شهرستان بوکان و پس از آن شهرستان های چایپاره و شوط دارای بیشترین دریافت کننده زمین از شاخص جوانی جمعیت هستند.

وی بیان کرد: این افراد علاوه بر دریافت زمین همزمان از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله کم درصد نیز برای ساخت مسکن بهره مند هستند.