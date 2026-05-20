باشگاه خبرنگاران جوان - مجاهدان مقاومت اسلامی لبنان در نامه‌ای خطاب به دبیرکل حزب‌الله تصریح کردند که ضربات مقاومت به ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد و تا زمان اخراج اشغالگران از خاک لبنان، آرام نخواهند گرفت.

مجاهدان مقاومت اسلامی لبنان در نامه‌ای خطاب به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله ضمن تجدید بیعت با او، بر آمادگی خود در تداوم وارد آوردن ضربات سنگین بر ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

متن نامه مجاهدان مقاومت به شرح ذیل است:

«بسم اللـ. ـه الرحمن الرحیم

جناب دبیرکل مجاهد حجت الاسلام و المسلمین شیخ نعیم قاسم حفظکم المولی

سلام علیکم و رحمة اللـ. ـه وبرکاته

پیام محبت‌آمیز شما را دریافت کردیم، پیامی که در آن مهر و محبت پدر بر فرزندانش، فرمانده بر سربازانش و شیخ بر مریدانش هویداست.‌ای شیخ عزیز، از احساسات خالصانه، محبت پاک و عاطفه صاف و زلال شما سپاسگزاریم.

درود شما را با درودی سرشار از ایمان پاسخ می‌دهیم، ایمانی که اوج آن جهاد و نتیجه‌ی آن پیروزی و شهادت است.

همچنین به ارواح برادران مجاهد و شهید و مردم وفادارمان که با صبر، پایداری و مقاومت خود جهان را شگفت‌زده کردند و دژ تسخیرناپذیر در برابر فتنه و تکیه‌گاه محکم در اوج سختی‌ها و ستون فقرات مقاومت در میدان دفاع از میهن در برابر اشغالگران وحشی صهیونیستی بودند و هستند، ادای احترام و تعظیم می‌کنیم.‌ای دبیرکل عزیز، فرزندان مجاهد تو در مقاومت اسلامی، پیش از آنکه سلاح به دست گیرند، دل به یاری خداوند متعال بستند و بر او توکل کردند و با صبر و نصرت باری تعالی به میدان‌های نبرد شتافتند، آنها هر روز حماسه‌های کربلایی رقم می‌زنند و با انواع سلاح‌ها دشمن را تعقیب می‌کنند، تانک‌های او را منهدم ساخته، خودروهایش را آتش زده، سربازانش را مرعوب می‎سازند و به ارتش اشغالگر درس‌هایی می‌دهند که در حافظه ساختگی‌شان حک خواهد شد و میهن را در برابر ظلم و اشغالگری مقاوم و سربلند نگه می‌دارند.‌ای شیخ‌مان، رهبری شجاعانه شما راه را برای سلسله عملیاتی هموار کرده است که دشمن را خسته و فرسوده کرده و آنها را از استقرار در خاک جنوب مردد ساخته است. آنها به نگاه کردن به آسمان، انتظار حملات موشکی و پهپادی ما عادت کرده‌اند و از وحشت بمب‌های کنار جاده‌ای و کمین‌های مجاهدان به خود می‌لرزند.

ما بر عهد و پیمان خود هستیم و تا اخراج ذلیلانه و شکست خورده اشغالگران از خاک‌مان آرام نخواهیم نشست و چشم بر روی هم نخواهیم گذاشت و میدان نبرد میان ما و اشغالگران حُکم خواهد کرد چرا که صاحبان این سرزمین ما هستیم و با باروت و آتش به استقبال دشمن خواهیم رفت.

به نام دانه‌های شن، به نام هر شهید و هر رزمنده در یگان‌های مقاومت که در امتداد جبهه نبرد آماده‌اند، با شما عهد و سوگند می‌خوریم که در این مسیر برای حفظ غرور، آزادی، کرامت و استقلال ثابت قدم باشیم؛ زیرا حیات میهن جز با فداکاری‌های سرخ به دست نمی‌آید و عزت جنوب جز به دست رزمندگان مقاومت آزاد نمی‌شود و به خواست خدا، همه اهداف تحقق خواهد یافت.»