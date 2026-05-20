رئیس حوزه قضایی عنبرآباد از کشف یک انبار احتکار کالای اساسی، شامل ۲۵ تن قند به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ علیرضا سالاری گفت: با پیگیریهای دستگاه قضایی و همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تلاشهای نیروی انتظامی، یک انبار احتکار کالای اساسی در شهرستان عنبرآباد شناسایی و کشف شد.
وی افزود: در بازرسی انجامشده از این محل که خارج از سامانه ثبت انبار اداره صمت بوده است، مقدار ۲۵ تن قند کشف و با رعایت ضوابط قانونی توقیف و ضبط شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان عنبرآباد با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی این اقدام تصریح کرد: احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، میتواند مجازات حبس بین ۵ تا ۲۰ سال را به دنبال داشته باشد و دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه موارد، قاطعانه عمل خواهد کرد.
سالاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک در زمینه احتکار یا اخلال در توزیع کالاهای اساسی، مراتب را در اسرع وقت به دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط گزارش کنند.
منبع: دادگستری کرمان