وزیر خارجه اسپانیا رفتار ناهنجار با فعالان ناوگان کمک به مردم فلسطین را شدیدا محکوم کرده و کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از انتشار ویدئویی از رفتار خشونت‌آمیز مقامات صهیونیست با اعضای ناوگان صمود که برای کمک به مردم غزه رهسپار این باریکه بود، اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرده و رفتار مقامات اسرائیلی را «وحشیانه، غیرانسانی و شرم‌آور» توصیف کرد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «من یک ویدئوى وحشتناک، غیرانسانی و شرم‌آور دیدم که در آن یک وزیر اسرائیلی و پلیس به طور ناعادلانه و تحقیرآمیزی با اعضای ناوگان صمود رفتار کردند.»

آلبارس خاطرنشان کرد که در میان اعضای ناوگان، شهروندان اسپانیایی نیز حضور داشتند و این حادثه را «عمیقا نگران‌کننده» خواند.

وزیر خارجه اسپانیا افزود: «تکرار می‌کنم، این رفتار وحشتناک، شرم‌آور و غیرانسانی است» و خواستار «عذرخواهی عمومی اسرائیل» هستیم.

او گفت که مادرید فوراً کاردار (رژیم) اسرائیل را احضار کرده تا «انزجار عمیق» اسپانیا را نسبت به «رفتار نفرت‌انگیز و غیرقابل قبول» این رژیم به او ابلاغ کند.

او همچنین گفت که اسپانیا به دنبال آزادی فوری سرنشینان این ناوگان است و با سایر کشور‌هایی که شهروندانشان در این حادثه دخیل بوده‌اند، برای هماهنگی اقدامات احتمالی تماس خواهد گرفت.

آلبارس خاطرنشان کرد که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که در ویدئوی مذکور دیده می‌شود، قبلاً توسط اسپانیا تحریم و از ورود به این کشور منع شده است. او گفت: «و به زودی این اتفاق در سراسر اتحادیه اروپا رخ خواهد داد.»

«ناوگان جهانی صمود» شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که همه کشتی‌های شرکت‌کننده در این ناوگان که به سمت نوار غزه در حرکت بودند، از سوی نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شده‌اند. در ادامه، ویدئویی از بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شد که فعالان بازداشت شده را در حالی که مجبور بودند زانو بزنند، نشان می‌داد.

انتشار این ویدئو تاکنون واکنش‌های شدیدی به همراه داشته است. پیش از این، فرانسه و ایتالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کردند.

منبع: آناتولی