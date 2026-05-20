رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه اتوبوسی با ۴۲ مسافر در آزاد راه کاشان به قم خبر داد که با راننده فاقد صلاحیت در حال حرکت بود.

باشگاه خبرنگاران جوان _سرهنگ روح‌الله شاکری، در خصوص تشریح جزئیات حادثه رانندگی متخلفانه راننده فاقد گواهینامه مجاز گفت: اتوبوسی با ۴۲ مسافر در مسیر آزادراه کاشان _ قم، با راننده فاقد صلاحیت در حال حرکت بود که توسط مأموران پلیس راه قم متوقف، راننده و مالک به مراجع قضایی معرفی و اتوبوس به پارکینگ منتقل گردید.

رئیس پلیس راه استان افزود: با هماهنگی ستاد پلیس راه فراجا و دستور مقام قضایی، خودرو به‌مدت حداقل یک ماه در پارکینگ متوقف و مالک خودرو نیز به دلیل قرار دادن وسیله نقلیه در اختیار فرد فاقد صلاحیت، در جایگاه معاونت در جرم به دادسرا معرفی و کارت هوشمند وی ابطال می‌گردد.

شاکری در پایان عنوان کرد: در صورت وقوع تصادف در چنین شرایطی، حتی با وجود بیمه‌نامه، شرکت بیمه هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد و غرامتی پرداخت نمی‌کند.

منبع:پلیس راه استان قم

