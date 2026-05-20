مدیر عامل شرکت برق لرستان گفت: اوج مصرف برق استان در سال گذشته که به ۶۸۰ مگاوات رسیده بود،در سال جاری به ۵۴۰ مگاوات رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس جمشیدی مدیر عامل شرکت برق لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اوج مصرف برق استان در سال گذشته که به ۶۸۰ مگاوات رسیده بود، اعلام کرد: "با لطف الهی و نزول بارانهای پربرکت در سال جاری، شاهد بهبود قابل توجهی در وضعیت منابع آبی و همچنین افزایش تابآوری شبکه بودیم. این شرایط، در کنار اجرای برنامههای مدون مدیریت مصرف، منجر به کاهش ۲۰ درصدی اوج مصرف برق استان شده است، به طوری که این رقم در سال جاری به ۵۴۰ مگاوات رسید. "
وی افزود: این کاهش چشمگیر، نه تنها نشاندهنده موفقیت در اجرای سیاستهای بهینهسازی است، بلکه بیانگر همکاری ارزشمند شهروندان و سازمانهای استان در راستای حفظ پایداری شبکه برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در ادامه افزود: "هرچند برنامههای مدیریت مصرف امسال با اندکی تأخیر نسبت به سال گذشته آغاز شد، اما با جدیت تمام پیگیری شده و در چهار محور اصلی سازماندهی شده است. "
جمشیدی افزود: در زمانی که گرمای تابستان از حد انتظار فراتر رود احتمال خاموشیهای برنامهریزی شده در ساعات پیک وجود دارد تا از خاموشیهای ناگهانی و گسترده سال گذشته جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مدیریت مصرف در سطح خانوارها به درستی انجام شود، استان بدون خاموشیهای گسترده تابستان را پشت سر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به جزئیات این برنامهها، بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف در تمام بخشها تأکید کرد.
تغییر ساعات اداری: گامی مؤثر در جهت صرفهجویی ۲۵ مگاواتی
یکی از مهمترین اقدامات اجرایی، بازنگری در ساعات کار ادارات دولتی بوده است. مهندس جمشیدی با بیان اینکه "تغییر ساعات اداری به منظور کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف، حدود ۲۵ مگاوات صرفهجویی را برای استان به ارمغان آورده است"، بر تأثیر مثبت این تصمیم در کاهش فشار بر شبکه برق در زمان حساس تأکید کرد. این اقدام، الگویی ارزشمند برای سایر بخشها نیز محسوب میشود.