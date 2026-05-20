مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در بازه کمالشهر تا پل حصارک، همچنین در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده کرمدره تا قلمستان و حسین‌آباد تا پل حصارک حاکم است.

محرابی‌نیا افزود: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - ساوه در مسیر رفت و برگشت محدوده احمدآباد مستوفی، بزرگراه تهران - ورامین در محدوده قلعه نو و همچنین در محور تهران - شهریار در برخی مقاطع گزارش شده است.

وی در خصوص وضعیت محورهای شمالی تصریح کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده‌های میانگ و مرزن‌آباد، در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلو و در مسیر جنوب به شمال محدوده‌های لاریجان و شنکله و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان و شنکله وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال محدوده پل سفید و در مسیر شمال به جنوب محدوده امیری با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه قزوین - رشت مسیر جنوب به شمال محدوده ورودی شهر رودبار، آزادراه تهران - پردیس حدفاصل پل بابایی تا تونل شماره ۱ و محدوده تونل شماره ۴ و محور قدیم تهران - بومهن محدوده پل بابایی و حدفاصل سعیدآباد تا جاجرود ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به محورهای مسدود اعلام کرد: محور قدیم بستان‌آباد - میانه حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کهوسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره‌چمن - راه فرعی هشتورد - میانه انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه - دهشت مسدود غیرشریانی و محور وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی و همچنین در ارتفاعات محورهای شمالی حاکم است. در مقابل، آزادراه قزوین - رشت در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال دارای تردد روان است.

 

 

