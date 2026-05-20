وزارت بهداشت لبنان از شهادت سه هزار و ۷۳ نفر در این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی تاكنون خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری تاکنون، سه هزار و ۷۳ نفر به شهادت رسیدند.

در بیانیه وزارت بهداشت لبنان آمده است که در پی این حملات، ۹ هزار و ۳۶۲ نفر نیز مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حملات این رژیم، به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی منجر شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیرو‌های اسرائیلی به بمباران روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان در سکوت کامل بین‌المللی ادامه می‌دهند.

