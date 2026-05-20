باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مرتضی صبوری، کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بر اساس گزارش برخی ایستگاه های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان قم بیشترین باران به میزان ۱/۸ میلی‌متر در رستگان از توابع بخش خلجستان ثبت شد.

هشدار هواشناسی سطح زرد در قم؛ وزش باد شدید، گردوخاک و احتمال بارش تگرگ از فردا

کارشناس هواشناسی استان قم گفت:یک سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی سطحی و افزایش تغییرات فشار از پیش از ظهر فردا،پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت وارد استان خواهد شد.

او افزود:بر اساس این هشدار، برای روز پنج‌شنبه وزش باد شدید، گردوخاک، احتمال رگبار و رعدوبرق و بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود. روز جمعه یکم خرداد ماه نیز علاوه بر وزش باد شدید و گردوخاک، احتمال ورود غبار فراسرزمینی از غرب وجود دارد.

او با بیان اینکه همه مناطق استان قم، به ویژه ارتفاعات، تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت،گفت: به شهروندان توصیه می‌ شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند،در مناطق کوهپایه‌ای و حاشیه مسیل‌ها توقف نکنند،تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات کشاورزی و صنعتی در برابر وزش باد شدید و تگرگ را به عمل آورند و رانندگان در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.