کارشناس هواشناسی قم گفت:بیشترین بارش باران در قم به میزان ۱/۸ میلی‌متر در رستگان از توابع بخش خلجستان ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مرتضی صبوری، کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بر اساس گزارش برخی ایستگاه های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان قم بیشترین باران به میزان ۱/۸  میلی‌متر در رستگان از توابع بخش خلجستان  ثبت شد.

 هشدار هواشناسی سطح زرد در قم؛ وزش باد شدید، گردوخاک و احتمال بارش تگرگ از فردا

کارشناس هواشناسی استان قم گفت:یک سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی سطحی و افزایش تغییرات فشار از پیش از ظهر فردا،پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت وارد استان خواهد شد.

او افزود:بر اساس این هشدار، برای روز پنج‌شنبه وزش باد شدید، گردوخاک، احتمال رگبار و رعدوبرق و بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود. روز جمعه یکم خرداد ماه نیز علاوه بر وزش باد شدید و گردوخاک، احتمال ورود غبار فراسرزمینی از غرب وجود دارد.

او با بیان اینکه همه مناطق استان قم، به ویژه ارتفاعات، تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت،گفت: به شهروندان توصیه می‌ شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند،در مناطق کوهپایه‌ای و حاشیه مسیل‌ها توقف نکنند،تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات کشاورزی و صنعتی در برابر وزش باد شدید و تگرگ را به عمل آورند  و  رانندگان در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
خبرهای مرتبط
هواشناسی قم اعلام کرد:
تندباد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت در راه استان قم
هشدار نارنجی هواشناسی قم؛ خیزش گردوخاک از عصر فردا
تندباد در روستای ورجان قم +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روند وقوع سرقت در قم سیر نزولی داشته است
نجات جان ۴۲ مسافر اتوبوس در پلیس راه قم
شهدی که در دل کویر جوشید؛ عسل قم شیرین‌تر از همیشه
بیش از ۲۰ تن مرغ منجمد تاریخ گذشته در قم از چرخه مصرف خارج شد
آخرین اخبار
نجات جان ۴۲ مسافر اتوبوس در پلیس راه قم
شهدی که در دل کویر جوشید؛ عسل قم شیرین‌تر از همیشه
روند وقوع سرقت در قم سیر نزولی داشته است
بیش از ۲۰ تن مرغ منجمد تاریخ گذشته در قم از چرخه مصرف خارج شد
شور و حماسه بی‌پایان مردم مبعوث قم +فیلم
اختلال در جریان آب برخی مناطق قم در روز چهارشنبه
از شعار تا ماشه؛ روایت حماسه آفرینی جان‌فدایان قمی در کف میدان +فیلم
گرامیداشت سالگرد سیدالشهدای خدمت در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد
اعزام نخستین اردو جهادی راهیان میناب از استان قم
رانندگی خطرساز نوجوان ۱۷ ساله با کامیون در محور قم_ نیزار