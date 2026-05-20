فرزانه صادق در آیین گرامیداشت هفته روابط‌عمومی که با حضور مدیران و کارکنان مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد، شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه و ادارات کل استانی برگزار شد، از تلاش‌های فعالان این حوزه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه این تقدیر فراتر از مأموریت‌های اداری است، اظهار داشت: این تجلیل به پاس عشق به میهن و انگیزه واقعی برای استیفای حقوق مردم صورت می‌گیرد.

وی عملکرد روابط‌عمومی‌ها در ایام جنگ را با وجود محدودیت‌ها، درخشان توصیف کرد و یادآور شد که این بخش در مقاطع حساس به‌درستی ایفای نقش کرده است.

از مدیریت بحران رسانه‌ای تا تحقق «جهاد تبیین»

وزیر راه و شهرسازی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت «جهاد تبیین»، این رویکرد را مأموریت اصلی روابط‌عمومی‌ها دانست.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، به تجربیات خود در آغاز مسئولیت اشاره کرد و افزود: در ابتدای مسیر با چالش‌های فضای مجازی روبه‌رو بودیم، اما با بهره‌گیری از توان تخصصی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارتخانه، توانستیم در مدت کوتاهی ثبات رسانه‌ای ایجاد کنیم.

صادق با بیان اینکه جایگاه روابط‌عمومی از یک بخش تشریفاتی به یک ضرورت در مدیریت بحران تغییر یافته است، تأکید کرد: نوع تعامل با مردم در فضای مجازی باید نشان‌دهنده درک عمیق مسئولان از مطالبات و شرایط جامعه باشد.

نبرد روایت‌ها در عرصه‌های بین‌المللی

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انعکاس اخبار در سطح جهانی پرداخت و به واقعه انهدام مدرسه «شجره طیبه» میناب در «جنگ رمضان» اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع، رسانه‌های دشمن با هدف مظلوم‌نمایی تلاش کردند جنایت خود را به ایران نسبت دهند، اما روابط‌عمومی‌ها با اقدام به‌موقع، ضمن تخریب چهره دشمن، روایت صحیح را به افکار عمومی جهان عرضه کردند.

وی همچنین گذار از «اطلاع‌رسانی صرف» به سمت «تبیین و تحلیل خبر» را فرآیندی ارزشمند در ارتقای سطح فعالیت‌های رسانه‌ای برشمرد.

ضرورت امیدآفرینی و اعتمادسازی در جامعه

صادق با اشاره به فضای روحی جامعه و داغدار بودن ملت در پی حوادث اخیر و از دست دادن شخصیت‌های برجسته و نیروهای میدانی، وظیفه روابط‌عمومی‌ها را سنگین توصیف کرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: روابط‌عمومی‌ها موظفند با تمرکز بر بیان واقعیت‌ها، اعتمادسازی و امیدآفرینی، نشان دهند که درک عمیقی از شرایط مردم دارند تا در نهایت بتوانند نظر و اعتماد عمومی را جلب کنند.

صادق تاکید کرد: اهمیت مدیریت هوشمندانه فضای رسانه‌ای برای مقابله با روایت‌های معاند

قدردانی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در روایت‌گری و مدیریت بحران

همچنین در این مراسم رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تقدیر از وزیر راه و شهرسازی و مجموعه این وزارتخانه، بر نقش مؤثر روابط‌عمومی‌ها در‌روایت‌سازی جنگ، مستندسازی رویدادها و تبیین مسیر سازندگی تأکید کرد و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل و بازسازی زیرساخت‌ها را قابل توجه دانست.

الیاس حضرتی، بر ضرورت روایت‌گری صحیح از رویدادها، مستندسازی جنگ و تبیین مسیر سازندگی و زندگی پس از آن تأکید کرد.

حضرتی با اشاره به ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت، اظهار داشت: رئیس‌جمهور و دیگر ارکان دولت همواره با سربلندی از فعالیت‌های این وزارتخانه یاد می‌کنند.

وی افزود: روایت درست از مأموریت‌ها و اقداماتی که انجام شده، می‌تواند به امیدآفرینی در جامعه کمک کند.

نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت شرایط بحرانی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به رخدادهای سال ۱۴۰۴ گفت: سال گذشته با رویدادها و اخبار متعددی همراه بود و در این میان، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی در مدیریت شرایط نقش‌آفرین بودند.

وی با اشاره به حوادث و بحران‌های این دوره افزود: در مقاطع مختلف، بخش حمل‌ونقل کشور با سرعت به فعالیت خود ادامه داد و در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی و ضروری، اختلالی ایجاد نشد.

حضرتی عملکرد این بخش را در تداوم خدمت‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای کشور قابل توجه دانست.

تأکید بر نقش روابط‌عمومی‌ها در روایت‌سازی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حضور روابط‌عمومی‌ها در متن رویدادها را از نقاط قوت مدیریت بحران‌ها عنوان کرد و گفت: در جریان روایت‌سازی جنگ، تلاش شد ابعاد مختلف رویدادها، از جمله وضعیت مردم، اقتدار نیروهای مسلح و تحولات میدانی، به درستی تبیین شود.

وی تأکید کرد: روابط‌عمومی‌ها در این زمینه نقش مؤثری در انتقال پیام، مستندسازی رویدادها و روایت‌گری دقیق ایفا کردند.

تأکید بر بازسازی و تبیین مسیر سازندگی

حضرتی در پایان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت روابط‌عمومی‌ها برای روایت‌سازی جنگ، مستندسازی رویدادها و تبیین مسیر سازندگی و زندگی پس از آن تأکید کرد.

وی همچنین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بازسازی پل‌ها و مسیرهای ریلی در مدت ۴۸ ساعت پس از حوادث را قابل تقدیر دانست و بر اهمیت اثرگذاری کلمات، اخبار و گزارش‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در پایان، با قدردانی از تلاش‌های فعالان روابط عمومی، ابراز امیدواری کرد با همراهی مدیران و مسئولان این وزارتخانه، فصل تازه‌ای از روایت‌گری حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی هوشمند و اعتمادسازی پایدار در وزارت راه و شهرسازی رقم بخورد