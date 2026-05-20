باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب به سبب افزایش وزش باد و شکل گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق، نفوذ گرد و غبار به مناطقی از غرب جنوب غرب و جنوب کشور پیش بینی می‌شود.

وی افزود: امشب گستره بارش در شرق سواحل خزر، شمال شرق، دامنه‌های جنوبی البرز در تهران و سمنان و در نیمه شمالی اصفهان و یزد است. همچنین در گلستان و خراسان شمالی بارش‌ها شدت خواهد داشت و در جنوب شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.

او گفت:اوایل شب این سامانه از شرق کشور خارج شده و در شمال غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود:چهارشنبه کاهش نسبی دما در نوارش شمالی کشور خواهیم داشت.در سه روز آینده دریای خزر خلیج فارس تنگه هرمز با دریای عمان مواج است.