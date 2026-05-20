مشاور وزیر میراث فرهنگی گفت: پرونده «گلاب‌گیری» با محوریت شهرستان کاشان به دستور وزیر میراث فرهنگی و همزمان با ایام نوروز برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علیرضا ایزدی در سفر به شهرستان کاشان به مناسبت هفته بزرگداشت میراث فرهنگی، در جمع خبزنگاران اظهار کرد: امروز به همت فرماندار، مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان و دیگر دست‌اندرکاران، میهمان مردم فرهنگ‌دوست کاشان هستیم و در این ایام، برنامه‌هایی در راستای بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و تجلیل از بزرگان، به‌ویژه استادان هنر و معماری ایران‌زمین، در این شهر تاریخی برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: خبر خوشحال‌کننده برای مردم ایران، به‌ویژه کاشانی‌ها، این است که به دستور وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و میراث فرهنگی ، پرونده گلاب‌گیری با محوریت کاشان در ایام نوروز برای یونسکو ارسال شد و امیدواریم روند بررسی آن به‌خوبی طی شود تا در سال ۲۰۲۷، «گلاب» و «گلاب‌گیری» به نام شهر کاشان و فعالان این حوزه در فهرست جهانی ثبت شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح داد: این اقدام، دستاورد مهمی برای معرفی هرچه بیشتر کاشان و عناصر فرهنگی کشور به جهانیان است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جایگاه این منطقه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ایفا کند.

وی با اشاره به مأموریت‌های وزارت میراث فرهنگی در حوزه ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: این وزارتخانه علاوه بر ثبت آثار ملموس و ناملموس در سطح ملی و بین‌المللی، به دنبال شناسایی و ثبت عناصر فرهنگی و مکان‌رویدادهای کشور نیز هست.

ایزدی گفت: در همین راستا و با توجه به برخی رویدادهای تلخ که همزمان با ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر در کشور رخ داد، بخشی از این موضوعات در حوزه فعالیت‌های وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت و به ثبت رسید.

وی افزود: به یاد شهدای مظلوم کودک این سرزمین، «مدرسه میناب» در فهرست آثار ملی ثبت شد. همچنین «دشت سرافراز مهیار» که نماد شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در عملیات «خشم حماسی» بود، به عنوان برگ زرینی از تاریخ کشور و نمادی از شجاعت و شهامت ایرانیان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: همچنین فرهنگ و سنت ارزشمند تجمع‌های مردمی نیز به عنوان یکی از مصادیق فرهنگ ناملموس ایران‌زمین در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در اصفهان، لوح ثبت دشت مهیار رونمایی شد و در آینده نزدیک نیز در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از لوح ثبت «فرهنگ و سنت‌های تجمع‌های خودجوش مردمی» رونمایی خواهد شد.

ایزدی تصریح کرد: این ثبت‌ها، برگ‌های پرافتخاری در تاریخ فرهنگ ناملموس ایران‌زمین به شمار می‌رود و نشان‌دهنده نقش‌آفرینی همیشگی مردم در بزنگاه‌های تاریخی برای ایران و ایرانیان است.

منبع: مهر

برچسب ها: گلابگیری کاشان ، صنعت گلابگیری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
تصاویری از مزارع گل محمدی در برزک
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان گزارش می‌دهد؛
ایام گلابگیری پای گردشگران را به کاشان باز می‌کند؟ /مسئولان تعلل کنند تجربه سفر نوروز‌ی تکرار می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان گزارش می‌دهد؛
رد پای خام فروشی در صنعت گلاب و اسانس/ به نام کاشان به کام خارجی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها برای پیک مصرف برق تابستان
مرمت صوری برای بنای آسیب‌دیده در جنگ صحت ندارد/ کارشناسان یونسکو به ایران می‌آیند
هشدار به دشمنان ایران؛ کینه از تمدن اصفهان نشان از بیگانگی شما با تاریخ است
وزیر میراث وعده داد؛ جذب ۲ میلیون گردشگر سلامت تا پایان برنامه هفتم
آخرین اخبار
وزیر میراث وعده داد؛ جذب ۲ میلیون گردشگر سلامت تا پایان برنامه هفتم
هشدار به دشمنان ایران؛ کینه از تمدن اصفهان نشان از بیگانگی شما با تاریخ است
آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها برای پیک مصرف برق تابستان
مرمت صوری برای بنای آسیب‌دیده در جنگ صحت ندارد/ کارشناسان یونسکو به ایران می‌آیند
تداوم گرد و غبار در۱۷ شهرستان استان اصفهان
تشکیل دو ستاد تخصصی برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی