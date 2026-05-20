باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ایزدی در سفر به شهرستان کاشان به مناسبت هفته بزرگداشت میراث فرهنگی، در جمع خبزنگاران اظهار کرد: امروز به همت فرماندار، مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان و دیگر دست‌اندرکاران، میهمان مردم فرهنگ‌دوست کاشان هستیم و در این ایام، برنامه‌هایی در راستای بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و تجلیل از بزرگان، به‌ویژه استادان هنر و معماری ایران‌زمین، در این شهر تاریخی برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: خبر خوشحال‌کننده برای مردم ایران، به‌ویژه کاشانی‌ها، این است که به دستور وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و میراث فرهنگی ، پرونده گلاب‌گیری با محوریت کاشان در ایام نوروز برای یونسکو ارسال شد و امیدواریم روند بررسی آن به‌خوبی طی شود تا در سال ۲۰۲۷، «گلاب» و «گلاب‌گیری» به نام شهر کاشان و فعالان این حوزه در فهرست جهانی ثبت شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح داد: این اقدام، دستاورد مهمی برای معرفی هرچه بیشتر کاشان و عناصر فرهنگی کشور به جهانیان است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جایگاه این منطقه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ایفا کند.

وی با اشاره به مأموریت‌های وزارت میراث فرهنگی در حوزه ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: این وزارتخانه علاوه بر ثبت آثار ملموس و ناملموس در سطح ملی و بین‌المللی، به دنبال شناسایی و ثبت عناصر فرهنگی و مکان‌رویدادهای کشور نیز هست.

ایزدی گفت: در همین راستا و با توجه به برخی رویدادهای تلخ که همزمان با ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر در کشور رخ داد، بخشی از این موضوعات در حوزه فعالیت‌های وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت و به ثبت رسید.

وی افزود: به یاد شهدای مظلوم کودک این سرزمین، «مدرسه میناب» در فهرست آثار ملی ثبت شد. همچنین «دشت سرافراز مهیار» که نماد شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در عملیات «خشم حماسی» بود، به عنوان برگ زرینی از تاریخ کشور و نمادی از شجاعت و شهامت ایرانیان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: همچنین فرهنگ و سنت ارزشمند تجمع‌های مردمی نیز به عنوان یکی از مصادیق فرهنگ ناملموس ایران‌زمین در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در اصفهان، لوح ثبت دشت مهیار رونمایی شد و در آینده نزدیک نیز در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از لوح ثبت «فرهنگ و سنت‌های تجمع‌های خودجوش مردمی» رونمایی خواهد شد.

ایزدی تصریح کرد: این ثبت‌ها، برگ‌های پرافتخاری در تاریخ فرهنگ ناملموس ایران‌زمین به شمار می‌رود و نشان‌دهنده نقش‌آفرینی همیشگی مردم در بزنگاه‌های تاریخی برای ایران و ایرانیان است.

منبع: مهر