باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رمضان شریف در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر در عملیات غرورآفرین «بیتالمقدس» با حضور در تجمع پرشور مردم در میدان تجریش تهران، با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونی به ایران اسلامی، گفت: ملت ایران در چهلوهفتمین سال انقلاب اسلامی، در حالی استوار ایستاده است که در نبردی نابرابر با بزرگترین قدرتهای نظامی و اقتصادی جهان، سربلند و پیروز ظاهر شد.
سردار شریف با بیان اینکه آمریکاییها طی ۴۷ سال گذشته همواره از «گزینه نظامی روی میز» سخن گفتهاند، اظهار کرد: آنها تلاش میکردند ملت ایران، ملتهای وفادار به انقلاب اسلامی و حامیان انقلاب را مرعوب کنند، اما در همه توطئههای گذشته، با وجود حمایت از صدام، سازمان مجاهدین خلق، گروههای تجزیهطلب، داعش و سایر جریانهای معاند، نتوانستند به اهداف خود برسند.
وی افزود: آمریکاییها همواره تهدید میکردند که درصورت ورود مستقیم به میدان نبرد، ایران را شکست خواهند داد، اما امروز پس از ۸۰ روز حضور مردم در صحنه و ۴۰ روز نبرد مستقیم، قضاوت دنیا این است که آمریکا به هیچیک از اهداف خود نرسیده است.
رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس با اشاره به اهداف اعلامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بلعیدن ایران، تسلط بر منابع انرژی، تجزیه کشور و اضمحلال انقلاب اسلامی از جمله اهداف آمریکاییها بود، اما این اهداف محقق نشد و رئیسجمهور نادان آمریکا اعلام کرد ما کاری که در ونزوئلا کردیم در ایران هم میکنیم، اما همه دیدند که این لقمه در گلوی آنها گیر کرد و ترامپ قمارباز در قمار جدید خود هم بازنده شد.
شریف ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته بارها در رزمایشهای مختلف، نحوه مقابله با آمریکاییها و متحدانشان را تمرین کرده بودند و برای شرایطی سختتر از جنگ اخیر آمادگی کامل داشته و دارند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح گفت: سرداران سرافرازی نظیر شهیدان سلامی، باقری، رشید و حاجیزاده، پاکپور، تنگسیری از جمله فرماندهانی بودند که پس از دفاع مقدس، توان دفاعی کشور را ارتقا دادند و دست ملت ایران را برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی پر کردند.
رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس با یادآوری دوران جنگ تحمیلی هشتساله افزود: ترامپ قمارباز باید تاریخ رویارویی ملت ما با کسانی که آنها حمایت میکردند را بخواند و بداند وقتی میراژهای فرانسوی همین جزیره خارک و لاوان و سیری را بمباران میکردند تا جلوی صادرات نفت را بگیرند و آلمانیهای جنایتکار مواد شیمیایی در اختیار حزب بعث قرار میدادند و همین کشورهای پیرامونی ما هزینه جنگ صدام را پرداخت کردند بازهم شکست خوردند؛ اینها باید بدانند که ملت و مسئولان ایران در جنگ تحمیلی اخیر در چند مرحله ملاحظه آنها را کردند.
وی یادآور شد: آمریکاییها و متحدانشان تصور نمیکردند جمهوری اسلامی ایران بتواند پایگاههای آنان را در منطقه هدف قرار دهد، اما امروز با تخریب اساسی زیرساختهای نظامی دشمن در منطقه، کارشناسان نظامی جهان معتقدند بازنده این جنگ آمریکا و همپیمانانش بودهاند.
سردار شریف با اشاره به اینکه در جنگها طرفِ «شکستخورده» نمیتواند برای پایان جنگ شرط تعیین کند، تأکید کرد: امروز این ایران اسلامی است که برای ابرقدرتهای پوشالی شروط پایان جنگ را تعیین میکند؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند آمریکاییها باید خسارتهای واردشده به ملت ایران را جبران کنند و علاوه بر آن حضور نظامی خود در اطراف ایران را پایان دهند و از اقدامات خصمانه دست بردارند.
وی با تقدیر از حضور مداوم مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران طی ۸۰ شب گذشته از آرمانهای انقلاب اسلامی و کشور دفاع کردند و این حضور، سرمایه عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه ادامه داد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که توان واقعی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی محدود است و آنها جز ترور، هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی مثل مدرسه میناب و بیمارستانها و ورزشگاهها و جنایت عظیم به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستاورد دیگری نداشتند.
سردار شریف با اشاره به تجربه هشتساله دفاع مقدس گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که تجربه یک جنگ زمینی طولانی را دارد و رزمندگان ایرانی از ورزیدهترین نیروهای نظامی جهان محسوب میشوند. آمریکاییها اگر بخواهند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرند ناچارند حضور میدانی پیدا کنند و آن جمله شهید بزرگوار تنگسیری عزیز، فرمانده فقید نیروی دریایی سپاه را به یاد دارید که در روزهای اول جنگ خطاب به آمریکاییها گفت «بیایید! بچهها منتظر شما هستند».
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه آمریکاییها میدانند درصورت ورود به نبرد زمینی، با ملتی مواجه خواهند شد که برای دفاع از سرزمین و آرمانهای خود آماده جانفشانی است و چنین ملتی شکستپذیر نیست، تأکید کرد: دشمن نمیتواند بر این ملت فائق شود؛ ما بیش از ۲۰۰ هزار شهید دادهایم که اگر هر ملتی در دنیا یکی از این قهرمانها را داشته باشد دههها به آن میبالد. حال آنکه ما در کمتر از یک سال دو فرمانده سپاه را برای حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی و کیان ایران از دست دادیم؛ شهید سردار سلامی عزیز و شهید سردار پاکپور عزیز و سایر سرداران و امیرانی مثل امیر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر نصیرزاده وزیر دفاع و سایر شهیدان عزیز؛ مگر خون اینها هدر میرود؟
سردار شریف با تأکید بر اینکه ملت ایران با الهام از فرهنگ اهلبیت (ع) و عاشورا در برابر دشمنان ایستاده است یاد شهید آیتالله سید ابراهیم رییسی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را نیز گرامی داشت و افزود: ملت ایران برای حفظ آرمانهای خود هزینههای سنگینی پرداخته، اما این خونها موجب تقویت انسجام و اقتدار ملی شده است. اگر ملتی در جنگ شکست بخورد، نسلهای آینده آن نیز تحقیر خواهند شد، اما ملت ایران با ایستادگی خود عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورده است.
وی درباره جایگاه امروز جمهوری اسلامی در جهان تصریح کرد: بسیاری از ملتهای دنیا اکنون درباره ظرفیت، قدرت و انسجام ملت ایران سخن میگویند و حضور گسترده مردم در صحنه را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی میدانند. در این سالها دشمنان تلاش کردند با شعارهایی مانند حقوق بشر و آزادی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، اما جنگ اخیر ماهیت واقعی آمریکا و متحدانش را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.
رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس بیان اینکه این رویارویی، نبردی است که برنده آن کسانی هستند که استقامت و پایمردی میکنند و پای آرمانهای خود ایستادهاند، به حضور گسترده مردم و برافراشتن پرچم ایران در نقاط مختلف کشور نیز اشاره کرد و گفت: در ۴۷ سال گذشته به اندازه این ۸۰ شب شاهد برافراشتن پرچم مقدس ایران در خیابانها نبودیم. با این انسجام ملی و عظمتی که خدای بزرگ به خون رهبر شهید ما داد و وجود رهبر جدید و حکیم انقلاب و با شجاعت رزمندگان در میدان نبرد، آیندهای روشن را برای کشور رقم خواهد خورد و تاریخ هرگز به قبل از جنگ چهلروزه برنخواهدگشت.
سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش معنویت و تبعیت از ولایت در پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی هرگز دچار غرور نخواهد شد و همانگونه که امام خمینی (ره) پس از آزادسازی خرمشهر فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، امروز نیز پیروزیهای ملت ایران را نتیجه عنایت الهی میدانیم. با وجود برتری ظاهری دشمن از نظر تجهیزات و امکانات، خداوند متعال باردیگر ملت ایران را یاری کرد و نقشههای دشمنان را ناکام گذاشت.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه با تأکید بر وحدت ملی تصریح کرد: پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از یک وجب خاک این سرزمین جان خود را فدا کردهاند و مردم بخصوص جوانان ما امروز میفهمند که چرا آمریکاییهای تروریست اصرار داشتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست دروغین «گروههای تروریستی» قرار بدهند.
وی درباره شهادت بیش از ۴۰۰ پاسدار مدافع وطن در نبرد اخیر گفت: این شهیدان برای امنیت، عزت و آرامش ملت ایران جان خود را تقدیم کردند و تجربه این نبرد موجب شد نیروهای مسلح با شناخت دقیقتر از تاکتیکهای دشمن و طراحی برای آنها، آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدیدات آینده پیدا کنند.
منبع: مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت های سپاه