باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور ایالات متحده که با تصمیماتی پرخطر، آتش جنگ را در چندین نقطه جهان برافروخت، اکنون در چرخه معیوب تصمیمات خود گرفتار شده است. عقب‌نشینی‌های پیاپی و اخیر واشینگتن در عرصه‌های مختلف، نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از «آتش جنگ بی‌محاسبه»، بسیار فراتر از محاسبات کاخ سفید بوده است.

در حالی که واشینگتن تلاش می‌کرد با نمایش قدرت، نظم جدیدی را تحمیل کند، واقعیت‌های میدانی و فشارهای بین‌المللی، او را به عقب‌نشینی در مواضعی واداشته که پیش از این، با قاطعیت بر آن‌ها پافشاری می‌کرد. این وضعیت، گویای آن است که مدیریت بی‌محاسبه، در نهایت تنها به عقب‌نشینی‌های مداوم و از دست رفتن اعتبار منجر خواهد شد.