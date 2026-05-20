رسانه عربستانی در تضاد با سایر گزارش‌های رسانه‌ای، اعلام کرد که پیش‌نویس توافق ایران و آمریکا در حال نهایی شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه العربیه به نقل از منابع خود مدعی شد که «تلاش‌های جدی» برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق بین ایران و آمریکا در جریان است.

این رسانه در ادامه گزارش خود ادعا کرد که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر کند تا اعلام کند که پیش‌نویس نهایی توافق تکمیل شده است.

العربیه می‌گوید که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا پس از موسم حج در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار خواهد شد.

مقامات کشورمان هنوز این گزارش را تایید یا تکذیب نکرده‌اند. اما بازار‌ها به این گزارش واکنش نشان داده و بهای نفت کاهش یافت.

شایان ذکر است که گزارش ادعایی العربیه در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا لفاظی‌های خود را علیه ایران افزایش داده است. او ساعتی پیش تهدید کرد که ممکن است «حملات شدیدتری» علیه ایران آغاز کند.

پیش از این، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که مذاکرات از طریق میانجی‌های پاکستانی ادامه دارد. به گفته او، آزادسازی اموال بلوکه شده، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، لغو تحریم‌های آمریکا، پایان دادن به جنگ در منطقه و لغو محاصره دریایی خواسته‌های اصلی ایران در مذاکرات است که مبتنی بر حقوق اولیه کشور ما است.

وى در عین حال تاکید کرد که تهران برای هر سناریویی آماده است و در صورت نقض آتش‌بس، نیرو‌های مسلح به خوبی به آن پاسخ خواهند داد.

منبع: العربیه

برچسب ها: توافق آتش بس ، ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
بیانیه مشترک پکن و مسکو در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران
امضای چهل سند همکاری میان پوتین و شی؛ برجسته‌ترین آنها کدامند؟
ونس مدعى پیشرفت زیاد در مذاکرات آمریکا و ایران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
🤣🤣🤣
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوباره بوی تله ی جنگ می آید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشاالله
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره و سازش با آمریکا عاقبت خوبی برای ایران ندارد. تجربه برجام اینا نشون میده.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
باز هم یک فریب امریکا برنامه ریزی شده اینبار میانجی پاکستان است قبلا عمان بود آخر مگر با شیطان میشود توافق کرد هرگز
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دارن حسابی قیمت نفت رو میارن پایین که آخر هفته حمله کنن و صعود دوباره قیمت زمانبر باشه تا بتونن مدت بیشتری درگیری رو ادامه بدن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اینترنت بین‌الملل وصل کنید
۲۳:۲۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین‌الملل وصل کنید خون مردم تو شیشه کردین
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاکستان با ارسال جنگنده به عربستان عملا ایران رو تهدید ومجبور به تسلیم میکنه.سران هم که فقط شعار میدن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ده بار تا الان اینا رو گفتن
۱
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بوی خیانت
۱۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر می‌خواستید توافق کنید پس این همه تلفات و خسارت برای چه بود؟!
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره وتوافق با دولت فعلی آمریکا سرابی بیش نیس
۱۶
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط برای کنترل قیمت نفت است
۴
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چی دادید ، که آمریکا راضی شد ؟؟؟!!!
۱
۴
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
توقف فروش تسلیحات به تایوان در پی جنگ ایران
انتقاد لاوروف از سیاست سلطه‌گری آمریکا و پیشروی ناتو به سمت شرق
تحلیل بلومبرگ از خسارت‌های جنگ ایران/ سرنگونی ۲۴ پهپاد ریپر و خسارت یک میلیارد دلار
فلسطین از نامزدی کرسی نایب‌رئیسی سازمان ملل کناره‌گیری کرد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا