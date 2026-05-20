باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه العربیه به نقل از منابع خود مدعی شد که «تلاش‌های جدی» برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق بین ایران و آمریکا در جریان است.

این رسانه در ادامه گزارش خود ادعا کرد که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر کند تا اعلام کند که پیش‌نویس نهایی توافق تکمیل شده است.

العربیه می‌گوید که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا پس از موسم حج در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار خواهد شد.

مقامات کشورمان هنوز این گزارش را تایید یا تکذیب نکرده‌اند. اما بازار‌ها به این گزارش واکنش نشان داده و بهای نفت کاهش یافت.

شایان ذکر است که گزارش ادعایی العربیه در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا لفاظی‌های خود را علیه ایران افزایش داده است. او ساعتی پیش تهدید کرد که ممکن است «حملات شدیدتری» علیه ایران آغاز کند.

پیش از این، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که مذاکرات از طریق میانجی‌های پاکستانی ادامه دارد. به گفته او، آزادسازی اموال بلوکه شده، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، لغو تحریم‌های آمریکا، پایان دادن به جنگ در منطقه و لغو محاصره دریایی خواسته‌های اصلی ایران در مذاکرات است که مبتنی بر حقوق اولیه کشور ما است.

وى در عین حال تاکید کرد که تهران برای هر سناریویی آماده است و در صورت نقض آتش‌بس، نیرو‌های مسلح به خوبی به آن پاسخ خواهند داد.

منبع: العربیه