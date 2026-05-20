باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت دفاع انگلیس در ادامه تنش‌های نظامی این کشور با روسیه مدعی شد که دو جنگنده روسی، یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی انگلیس را بر فراز دریای سیاه به‌طور خطرناک رهگیری کرده‌اند.

وزارت دفاع انگلیس روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که یک فروند هواپیمای شناسایی «ریوت جوینت» نیروی هوایی این کشور ماه گذشته هنگام پرواز بر فراز دریای سیاه، از سوی دو جنگنده روسی چند بار رهگیری شده است.

بر اساس این بیانیه، یک جنگنده سوخو-۳۵ روسیه در حدی به هواپیمای انگلیسی نزدیک شده که سامانه‌های اضطراری آن فعال و سامانه خلبان خودکار هواپیما از مدار خارج شده است.

وزارت دفاع انگلیس همچنین ادعا کرد که در موردی دیگر، یک جنگنده سوخو-۲۷ روسیه شش بار از مقابل هواپیمای انگلیسی عبور کرده و در نزدیک‌ترین فاصله، تا حدود ۶ متر به دماغه این هواپیما نزدیک شده است.

در بیانیه وزارت دفاع انگلیس ادعا شده است که هواپیمای ریوت جوینت در زمان وقوع این حادثه در حریم هوایی بین‌المللی و در چارچوب مأموریت‌های انگلیس و متحدانش برای تقویت جناح شرقی ناتو پرواز می‌کرده و مسلح نبوده است.

این وزارتخانه افزود که نمایندگان وزارت دفاع و وزارت امور خارجه انگلیس در هفته جاری، سفیر روسیه در لندن را احضار کرده و نسبت به آنچه «رفتار خطرناک و غیرقابل قبول خلبانان روس» خوانده، اعتراض کرده‌اند.

جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در این بیانیه مدعی شد: «این حادثه نمونه دیگری از رفتار خطرناک و غیرقابل قبول خلبانان روسیه علیه یک هواپیمای غیرمسلح است که در حریم هوایی بین‌المللی فعالیت می‌کرد. این اقدامات خطر جدی بروز حادثه و احتمال تشدید تنش را ایجاد می‌کند.»

وزیر دفاع انگلیس در ادامه با تکرار مواضع ضدروسی لندن ادعا کرد: «این حادثه مانع تعهد انگلیس برای دفاع از ناتو، متحدان و منافع ما در برابر تجاوز روسیه نخواهد شد.»

بر اساس ادعای وزارت دفاع انگلیس، این حادثه خطرناک‌ترین اقدام روسیه علیه هواپیمای ریوت جوینت انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده است. آن زمان لندن مدعی شد یک هواپیمای روسی بر فراز دریای سیاه موشکی شلیک کرده بود.

ریوت جوینت، هواپیمای شناسایی و شنود الکترونیکی نیروی هوایی انگلیس است که با استفاده از حسگر‌های پیشرفته برای جمع‌آوری اطلاعات و افزایش آگاهی میدانی در مأموریت‌های ناتو به‌کار گرفته می‌شود. این ادعای تازه در حالی مطرح می‌شود که لندن در ماه‌های اخیر هم‌زمان با تشدید فعالیت‌های نظامی ناتو در شرق اروپا و مناطق شمالی، بار‌ها روسیه را به اقدامات تحریک‌آمیز در حوزه‌های هوایی و دریایی متهم کرده است.

هفته گذشته نیز وزیر دفاع انگلیس ادعا‌هایی را درباره فعالیت زیردریایی‌های روسیه در نزدیکی زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی در شمال اقیانوس اطلس مطرح کرد و گفت که نیروها، شناور‌ها و هواپیما‌های انگلیسی در کنار متحدان ناتو برای رصد این تحرکات اعزام شده‌اند.

روابط روسیه و انگلیس پس از آغاز جنگ اوکراین به‌شدت تیره شده و لندن یکی از حامیان اصلی کی‌یف در حوزه‌های مالی، نظامی و اطلاعاتی بوده است. مسکو بار‌ها هشدار داده که گسترش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرز‌های روسیه و تداوم ارسال تسلیحات غربی به اوکراین، خطر تشدید بحران و گسترش دامنه تنش‌ها را افزایش می‌دهد.