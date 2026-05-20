بازیکن تیم ملی فوتبال گفت: ما طبق نظر قلعه نویی باید در جام جهانی ۲ مرحله صعود کرده تا برای اولین بار افتخارآفرینی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین حسین زاده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین امروز تیم ملی در ترکیه اظهار کرد: از ۲۵ روز پیش اردوی خودمان را از تهران شروع کردیم. تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. روز به روز کل تیم در حال پیشرفت هستند. داریم به چیزی که کادرفنی می‌خواهد نزدیک می‌شویم. فکر می‌کنم ۲ هفته هم در ترکیه اردو داریم و بعد به آمریکا می‌رویم. امیدواریم تا آن روز بازیکنان  به چیزی که کادرفنی می‌خواهد برسند.  

او درباره تفکر کادرفنی تیم ملی در ارتباط با بازیکنان جوان گفت: من که دیگر بازیکن جوان نیستم. ۲۶ سالم است، اما  امیر قلعه نویی همیشه نگاه ویژه‌ای به بازیکنان جوان دارد. چه زمانی که در استقلال بود و چه در سپاهان. اینجا هم جوانان به ما اضافه شدند و امیدواریم بتوانند به ما کمک کنند.  

مهاجم تیم ملی در مورد اینکه جانشین سردار آزمون در تیم ملی شده است و این موضوع فشار زیادی را به او می‌آورد و چطور با آن کنار خواهد آمد، گفت: من همیشه سعی کردم تا جایی که می‌توانم چیزی که در توانم است را انجام دهم. هر وقت در تیم ملی  و باشگاهم بازی کردم بهترین عملکردم را نشان دادم. امیدوارم در جام جهانی هم کادرفنی به من اعتماد کنم و بتوانم بازی کنم. امیدوارم هم کادرفنی و هم مردم را سربلند کنم.  

حسین زاده گفت: شاید خیلی بازیکنان از جمله خود من اولین جام جهانی شان باشد و انگیزه زیادی دارند. در این شرایط می‌خواهند بهترین نتیجه را کسب کنند. فکر می‌کنم در این دوره این شانس را داریم که از گروه مان صعود کنیم و حتی دو مرحله بالا برویم. همه بازیکنان  برای این کار مصمم هستند و با صد درصد توان در جام جهانی شرکت می‌کنیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

او درباره بحث صدور روادید  آمریکا و نگرانی‌ها در این خصوص تصریح کرد: واقعیت این است که از روز اولی که برای روادید اقدام کردیم این چیز‌ها برای من مهم نبود، چون اصلاً این چیز‌ها در حوزه کاری من نیست. مطمئنم که فیفا عدالت را در این موضوع رعایت می‌کنم. این کار فیفا است و امیدوارم ورود کند و روادید  همه بازیکنان  را بگیرد. تا جایی که می‌دانم هیچ کدام از بازیکنان هم استرس این موضوع را ندارند. این موضوع نه به تیم بستگی دارد و نه به کشور ما. این مسابقات زیر نظر فیفا برگزار می‌شود و آنها موظف هستند که روادید  همه بازیکنان را بگیرند.  

حسین‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا اراده صعود به مرحله بعد را در اعضای تیم ملی می‌بیند، عنوان کرد: خیلی از بازیکنان  برای صعود مصمم هستند. در این دوره جام جهانی تیم‌ها بیشتر شدند. به نظرم با گروهی که داریم همه بازیکنان  انگیزه صعود دارند. قلعه نویی همیشه در جلسات می‌گوید که باید دو مرحله صعود و برای اولین بار افتخار آفرینی کنیم.  

