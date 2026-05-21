به مناسبت روز اهدای عضو؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید ایمان سیحون رئیس شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که سالانه بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر اهدا کننده عضو بالقوه وجود دارد که دچار مرگ مغزی می شوند.

به گفته وی روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل نرسیدن بافت اهدایی فوت می کنند. سالانه ۱۲۰۰ نفر عضو اهدا می کنند.

سیحون تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که سالانه ۷۰۰۰ عضو بدن به دلیل عدم رضایت خانواده های متوفیان دفن می شود.

وی تاکید کرد: رتبه ایران در منطقه و آسیا در زمینه اهدای عضو اول و در دنیا ۳۶ است.

سیحون ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که فرد مرگ مغزی شده مانند مرگ قلبی به طور قطعی فوت می کند و گزارشی مبنی بر برگشت فرد مبتلا به مرگ مغزی در دنیا ارائه نشده است.