باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کسری طاهری مهاجم تیم ملی فوتبال در حاشیه تمرین امروز تیم ملی در ترکیه اظهار کرد: خدا را شکر چند روزی است تمرینات خودمان را در ترکیه شروع کرده ایم. تمرینات مان پر فشار است و در روز ۲ جلسه تمرین می‌کنیم تا به آمادگی جسمانی بالا برسیم و شرایط بدنی مان روز به روز تقویت شود.

او درباره فضای تیم ملی در اردو تصریح کرد: جا دارد از امیر قلعه نویی و بازیکنان و خصوصا با تجربه‌ها تشکر کنم که فضایی فراهم کردند که ما بازیکنان جوان احساس راحتی کنیم و خودمان را نشان دهیم. شرایط خیلی خوبی است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران درباره انگیزه اش برای حضور در جام جهانی گفت: می‌توانم به جرات بگویم الان در بالاترین سطح انگیزشی خودم در کل دوران فوتبال هستم. شاید هیچ وقت این انگیزه‌ای که الان دارم را تجربه نکنم. امیدوارم با تلاش و نشان دادن قابلیت‌های فنی‌ام خودم را نشان دهم. ان‌شاءالله هر چه خیر است اتفاق بیفتد.

طاهری در مورد تمرینات تیم ملی در تهران و اینکه برخی‌ها اعتقاد داشتند سخت‌ترین تمرینات در تهران انجام شد، گفت: ما فکر می‌کردیم در تهران سخت‌ترین بخش داستان باشد، اما وقتی در آنتالیا دیدیم فشار تمرینات چندبار تهران شده است. تمرینات پُر فشاری را نسبت به تهران انجام می‌دهیم.

او در پاسخ به این سوال که بعد از آسیب دیدگی شدیدی که در گذشته پشت سر گذاشتی آیا به آمادگی قبل رسیده‌ای؟ عنوان کرد: زمانی که مصدوم شدم، جهانبخش حرف قشنگی به من زد و گفت همه ما در اوج، مشکلی برای مان پیش آمده است. برای من این اتفاق افتاد. قطعا با انگیزه‌ای که دارم و شرایطی که پیش رو دارم خودم فکر می‌کنم آماده‌تر هستم و شرایط روحی و روانی خوبی دارم.

مهاجم جوان تیم ملی درباره رقابتش با سایر مهاجمان با تجربه گفت: همیشه در تیم‌های ملی رقابت زیادی در هر پستی زیاد است. من هم صد درصد تلاشم را می‌کنم که به تیم ملی کمک کنم.