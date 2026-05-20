معاون شهردار تهران گفت: پرداخت خسارات لوازم منزل و خودروهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم با دولت است و همه اطلاعات کارشناسی را در این زمینه به دولت ارائه کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطفالله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران عصر امروز در حاشیه مراسم تجلیل از کسبه فعال در روزهای جنگ تحمیلی سوم در منطقه یک تهران گفت: این اقدام در حقیقت برای شناسایی و قدردانی از کسبهای طراحی شد که در روزهای جنگ تحمیلی سوم در منطقه حضور داشتند و با خدمترسانی به مردم اجازه ندادند در امور جاری شهروندان از نان و داروخانه گرفته تا میوه، وقفهای ایجاد شود.
وی افزود: تصمیم گرفته شد این افراد شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند که به نظر من کاری بسیار شایسته است و این اقدام را در تمام تهران الگو خواهیم کرد.
ضمن همچنین در خصوص روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ گفت: خسارات تا ۵۰۰ میلیون تومان، حدود ۹۰ درصد پروندهها به مرحله نهایی رسیده و بازسازی با حمایت مالی شهرداری در جریان است.
فروزنده با اشاره به اینکه پرداخت خسارات لوازم منزل و خودروهای آسیب دیده در جنگ سوم با دولت است گفت: همه اطلاعات کارشناسی را در این زمینه به دولت ارائه کردیم.
وی افزود: خسارات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، قراردادهای بازسازی برای ۷۰ درصد این واحدها با سازندگان منعقد شده است. این گروه تا زمان تکمیل بازسازی (که حدود ۲ تا ۳ ماه برآورد میشود)، همچنان در هتلهای طرف قرارداد شهرداری اسکان دارند و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان هدیه نقدی جهت تأمین اثاثیه دریافت کردهاند.
فروزنده اظهار کرد: واحدهای نیازمند اسکان موقت، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مشمول این طرح هستند که ۵۰ درصد ودیعه را دریافت کردهاند. شهرداری در این بخش علاوه بر ارائه تسهیلات بازسازی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان هدیه برای خرید وسایل اولیه به این شهروندان پرداخت کرده است.
تقدیر از ۲۷۰ کسبه فعال در روزهای جنگ در منطقه یک
در ادامه هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران از اعطای نشان قهرمان محله به ۲۷۰ کسبه این منطقه خبر داد که در شرایط جنگ تحمیلی سوم، با حفظ محل کار خود (نانواییها، داروخانهها، سوپرمارکتها و…) خدمات را به شهروندان ارائه دادند.
حقبین با بیان اینکه این طرح در چند فاز اجرایی میشود گفت: مدیران شهری با حضور در محلات، ضمن تقدیر از این کسبه با اهدای تندیس و لوح، نشان «قهرمان محله» را بر شیشه این واحدهای صنفی نصب کردند.