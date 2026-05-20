سومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی عصر امروز در آنتالیای ترکیه برگزار شد که روزبه چشمی دچار مصدومیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان تیم ملی فوتبال  طبق برنامه، پس از حضور در محل تمرین، حدود 45 دقیقه به انجام حرکات گرم‌کردن، کششی و نرمشی با استفاده از تشک و کش‌های مخصوص پرداختند. در ادامه نیز تمرینات سرعتی و استقامتی در دستور کار ملی پوشان  قرار گرفت.

پس از گرم شدن کامل بدن بازیکنان، تمرینات تاکتیکی در سه گروه زرد، سفید و سورمه‌ای پیگیری شد.

با آغاز بخش تاکتیکی تمرین، امیر قلعه‌نویی روی سکوها رفت و با دقت عملکرد شاگردانش را زیر نظر گرفت.

فشار بالای تمرینات در مرحله نهایی آماده‌سازی تیم ملی، در بخش‌های مختلف تمرین کاملاً مشهود بود؛ تا جایی که به گفته ملی‌پوشان، شدت تمرینات نسبت به اردوی تهران بیشتر بوده است.

میلاد محمدی زیر نظر دکتر علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی، تمرینات اختصاصی خود را دنبال کرد.

در جریان تمرینات تاکتیکی، روزبه چشمی دچار آسیب‌دیدگی شد و با تشخیص کادر پزشکی از ادامه تمرین بازماند. قرار است معاینات تکمیلی روی پای مصدوم او انجام و نظر نهایی پزشکان اعلام شود.

سردار دورسون، مهاجم سابق پرسپولیس، مهمان ویژه تمرین امروز تیم ملی بود و دیداری با امیر قلعه‌نویی و تعدادی از ملی‌پوشان داشت. در پایان نیز پیراهن تیم ملی از سوی امیر قلعه‌نویی به دورسون اهدا شد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال 

