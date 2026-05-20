رئیس‌جمهور در دیدار وزیر کشور پاکستان، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و هماهنگی میان کشور‌های اسلامی تأکید و از مواضع دولت پاکستان در حمایت از ثبات و تعاملات سازنده منطقه‌ای قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقه‌ای و مناسبات دوجانبه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و روند پیگیری توافقات و رایزنی‌های دیپلماتیک گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکار‌های کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

سید محسن نقوی نیز در این دیدار، پیام‌ها و دیدگاه‌های مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفت‌و‌گو و تفاهم را منتقل کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار، با قدردانی از مواضع، همراهی‌ها و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از ثبات، امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه و استمرار هماهنگی‌های سیاسی میان تهران و اسلام‌آباد تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور، توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی را به نفع ثبات و منافع مشترک دو ملت دانست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

